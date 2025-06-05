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"Сбер" может вывести внутренние IT-продукты на рынок

"Сбер" может вывести внутренние IT-продукты на рынок - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Сбер" может вывести внутренние IT-продукты на рынок

"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок, когда доведет их с помощью генеративного искусственного интеллекта до нового уровня... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T06:06+0300

2025-06-05T06:06+0300

2025-06-05T06:06+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - ПРАЙМ. "Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок, когда доведет их с помощью генеративного искусственного интеллекта до нового уровня качества, сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "Мы постоянно думаем про вывод внутренних продуктов на рынок. Сейчас у нас философия такая: по большинству продуктов рынок уже сформирован, там есть и российские, и зарубежные решения. Это жестокий красный океан. И большинству наших продуктов нет смысла в этой гонке участвовать. Но на одном из этапов трансформации с помощью генеративного искусственного интеллекта мы доведем наши продукты до нового уровня качества - и вот тогда возможно выйдем с ними на рынок. Когда это будут продукты нового поколения", - сказал Меньшов. Он рассказал, что в этом году "Сбер" встраивает ИИ-инструмент для рабочих задач в свою операционную систему для сотрудников - примерно так же, как это сделал Microsoft. "Скоро без генеративного искусственного интеллекта не будет ни одного продукта", - добавил старший вице-президент. Сейчас все специализированные продукты, с которыми работают сотрудники "Сбера", находятся в платформе офисной продуктивности - этот собственные ноутбуки, своя операционная система, свой браузер, свой чат. "В каждом ее элементе есть или будет искусственный интеллект: в операционной системе — co-pilot, в чате — ИИ-ассистент, в ВКС — автопротоколирование встреч", - добавил Меньшов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, microsoft, вкс