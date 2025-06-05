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Санкционный суицид. ЕС добивает себя, пока США и Россия торгуют

Санкционный суицид. ЕС добивает себя, пока США и Россия торгуют - 05.06.2025, ПРАЙМ

Санкционный суицид. ЕС добивает себя, пока США и Россия торгуют

С 2014 года Евросоюз методично убивает свою экономику. Сначала – санкциями, затем энергетическим саботажем, а теперь и слепой поддержкой войны. Россия получила... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T06:06+0300

2025-06-05T06:06+0300

2025-06-05T06:06+0300

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ, Олег Обухов. С 2014 года Евросоюз методично убивает свою экономику. Сначала – санкциями, затем энергетическим саботажем, а теперь и слепой поддержкой войны. Россия получила сверхприбыли, а Европа – рецессию, деиндустриализацию и коллапс тяжелой промышленности. Германия топит печки углём, Франция борется с забастовками, а Брюссель мечтает о "вундерваффе", которое спасет экономику. Но чуда не будет: бизнес бежит, население беднеет, а евроскептики уже празднуют победу. Кто виноват? Те, кто поставил русофобию выше здравого смысла. Что делать? Готовиться к краху — запасы заканчиваются, а реальных решений нет.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕС пугает даже оптимистовЕвросоюз демонстрирует жесткую экономическую деградацию. Признаки упадка настолько серьезны, что даже европейские аналитики вынуждены констатировать: состояние ЕС "можно сравнить с предсмертным состоянием", пишет британская газета Spectator. В статье уточняется, что промышленность растеряла всю свою мощь настолько, что доля объединения на мировом рынке снизилась с 22,5 до 14 процентов за последние 24 года.Сократилось производство стали, автомобилей, удобрений, а число фермерских хозяйств за десять лет — на шокирующие три миллиона. Цены на электроэнергию в Евросоюзе в два-три раза выше американских и азиатских. Средний рост ВВП в 2025 году, прогнозируют эксперты, еле-еле подберется к одному проценту, если повезет.Европа растеряла весь блеск и влияниеОтсутствие единой стратегии, лоббирование интересов отдельных стран и неспособность к принятию оперативных решений делают объединение уязвимым перед лицом глобальных вызовов. Бюрократия, разросшаяся до невероятных размеров, душит инициативы и тормозит развитие, поэтому "дыхание" Евросоюза меркнет. С начала 2000-х тяжелая и легкая промышленность, высокие технологии — все теряет силу. Производство медицинских изделий, косметики, машиностроение — в упадке. Вследствие чего подрываются позиции ЕС и в мировой торговле, говорит вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании "Лекс Альянс" Артур Леер."В репутацию ЕС как надежного партнера никто уже не верит. Прецеденты, связанные с Россией, в частности с заморозкой активов, контрактов, приостановкой поставок и отказом от обязательств, подрывают доверие. Многие страны и компании теперь смотрят на сотрудничество с ЕС с опаской: слишком высока вероятность, что политическая конъюнктура может стать причиной одностороннего разрыва связей. Такое поведение противоречит декларируемым Брюсселем принципам открытости и толерантности, демонстрируя двойные стандарты", — отмечает экономист.Одним из признаков неэффективности Евросоюза является его политика, которая во многом носит самоограничительный характер. Вводя жесткие санкции против Москвы, европейские страны фактически подорвали собственную экономику, продолжает Леер. Ведь промышленность во многих государствах ЕС исторически ориентировалась на кооперацию с Россией. А в новых реалиях они не смогли быстро переориентироваться на другие рынки. Это создает внутренние противоречия: бизнес-сообщество призывает к прагматизму, но еврочиновники продолжают курс на конфронтацию, усугубляя экономический кризис.Пациент скорее жив, чем мертв?Альтернативную точку зрения о происходящем в Евросоюзе высказывает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, выводы, которыми поделилось издание Spectator, отражают скорее политико-идеологическую позицию, чем объективную экономическую реальность. ЕС пережил немало кризисов — финансовый обвал 2008 года, долговой кризис в Греции, выход Великобритании, миграционный наплыв, пандемию и энергетический шок после 2022 года. Однако, вопреки предсказаниям о распаде, Евросоюз не только смог сохранить целостность, но и продолжает влиять на геополитические процессы."С 2000-х годов в ЕС действительно наметился спад промышленной активности в ряде ключевых отраслей. Автомобилестроение, энергетика, химическая промышленность и машиностроение все чаще перемещаются за пределы Европы из-за высоких издержек, жестких экологических требований и дефицита газа и долгосрочных инвестиций. Германия теряет статус индустриального флагмана, Франция сталкивается с бюджетным истощением, южные страны по-прежнему страдают от структурной безработицы и слабого роста. Однако этот тренд скорее говорит о трансформации экономики, чем о ее гибели", – считает эксперт.Брюссель упорно ведет Европу в пропастьТак это или нет, можно будет понять спустя годы, а то и десятилетия. Пока же будущее Евросоюза выглядит весьма туманно. Необходимо реформировать институты управления, восстанавливать экономику и налаживать отношения с соседями, особенно с Россией. Иначе ЕС рискует превратиться в отстающий регион, неспособный конкурировать с мировыми центрами силы. Евросоюз наиболее заметно стал ослабевать с 2014 года, поддержав переворот на Украине и русофобский режим. Антироссийские санкции, введенные тогда же, больше навредили экономике ЕС, чем России, которая переориентировалась на другие рынки и развила свое сельское хозяйство, рассказывает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Новым ударом стала остановка в 2021 году "Северного потока — 2". Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции "выстрелом в грудь". В результате "Газпром" получил сверхприбыль, а европейские партнеры терпели убытки. Еще сильнее подорвали экономику санкции, введенные Брюсселем после начала СВО в 2022 году. Бюджетные средства направлялись на поддержку киевского режима, отчего экономика ЕС стала падать еще стремительнее. Когда ЕС отрезал себя от российского газа, пришлось покупать СПГ по спотовым ценам, что поставило страны и европейские компании на грань выживания", — указывает экономист.Улыбки сквозь кризисКак бы ни хвалились в Брюсселе, а энергосистема Европы без российского трубопроводного газа оказалась очень уязвимой. Это проявилось в энергетическом коллапсе на юге Европы. Кризис охватил несколько стран, в частности — север Испании, юг Франции, Португалию, Люксембург, продолжает Зайнуллин. Последствия были весьма тяжелые: остановились поезда, закрылись вокзалы, аэропорты, метро, были обесточены крупные города, возникли массовые отключения в жилых домах. До сих пор власти Евросоюза так и не раскрыли причины этого энергетического коллапса. Только и смогли, что сослаться на "необъяснимые природные явления". И это только верхушка всех тех проблем, с которыми столкнулась Европа. Но, похоже, это брюссельских чиновников нисколько не тревожит. Делают вид, что у них всё хорошо, расплываясь в псевдо оптимистичных улыбках."Конечно, им трудно признавать, что их политика довела Евросоюз до глубочайшего кризиса, потому что это будет означать конец их политической карьеры. Как Гитлер сидел в Рейхстаге до последнего часа, надеясь на "вундерваффе" и какие-то другие чудесные сценарии, точно так же и еврочиновники надеются на какое-то чудо, которое им поможет: они победят Россию, победят Трампа, победят Китай и в итоге выиграют в этом политическом и экономическом противостоянии", – рассуждает эксперт.Бегство умов и денегНаселение реагирует на всё происходящее массовыми демонстрациями и забастовками, которые проходят во Франции, Германии, в Финляндии и других странах, еще больше усугубляя экономическую ситуацию. Так что перспективы ЕС и дальше будут ухудшаться. Более-менее рентабельный бизнес уже давно "голосует ногами". Он переезжает в США, Китай и другие страны, возможно, и в Россию. Наиболее ценные специалисты, квалифицированные рабочие тоже будут массово покидать Евросоюз, прогнозируют эксперты. В итоге в Европе останутся лишь неквалифицированные работники, мигранты, беженцы, которые не работают и живут на пособие. А также – пенсионеры, которым некуда и не на что ехать. Тут, как говорится, Евросоюз сам выступил кузнецом своего "счастья".

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, европа, франция, виктор орбан, северный поток - 2, газпром, сергей зайнуллин, федор сидоров, ес