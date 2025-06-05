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Цена на серебро подскочила более чем на 4% - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Цена на серебро подскочила более чем на 4%
Цена на серебро подскочила более чем на 4% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Цена на серебро подскочила более чем на 4%
Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 05.06.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
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серебро
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск цена июльского фьючерса на серебро росла на 4,28% - до 36,13 доллара за доллара за унцию. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,3 доллара, или на 0,8%, до 3 426,5 доллара за тройскую унцию.
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рынок, comex, серебро
Экономика, Рынок, Comex, серебро
14:30 05.06.2025 (обновлено: 14:32 05.06.2025)
 
Цена на серебро подскочила более чем на 4%

Стоимость серебра впервые с 2012 года превысила 36 долларов за унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСвежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск цена июльского фьючерса на серебро росла на 4,28% - до 36,13 доллара за доллара за унцию.
Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,3 доллара, или на 0,8%, до 3 426,5 доллара за тройскую унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Золото дешевеет в четверг в преддверии выхода экономических данных по США
09:17
 
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