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Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России
Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России - 05.06.2025, ПРАЙМ
Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России
Западные страны пересмотрят свое решение отказаться от российского газа и в итоге вернутся к закупкам. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч в... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:06+0300
2025-06-05T15:06+0300
энергетика
северные потоки
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Западные страны пересмотрят свое решение отказаться от российского газа и в итоге вернутся к закупкам. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч в беседе с изданием The New York Times (NYT)."Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил предприниматель, ранее заявлявший о планах купить взорванный газопровод "Северный поток-2".По словам Линча, он провел встречу с немецкими чиновниками, на которой озвучил свои планы. Он также подчеркнул, что через какое-то время Германия снова оценит экономическую выгоду поставок из России через данный газопровод.Линч подал заявку на участие в торгах по проекту, но ее до сих пор не одобрили, отметили в газете.
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северные потоки
Энергетика, Северные потоки
15:06 05.06.2025
 
Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России

Претендент на Nord Stream 2 Линч: ЕС изменит свою позицию по газу из России

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Западные страны пересмотрят свое решение отказаться от российского газа и в итоге вернутся к закупкам. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч в беседе с изданием The New York Times (NYT).
"Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил предприниматель, ранее заявлявший о планах купить взорванный газопровод "Северный поток-2".
По словам Линча, он провел встречу с немецкими чиновниками, на которой озвучил свои планы. Он также подчеркнул, что через какое-то время Германия снова оценит экономическую выгоду поставок из России через данный газопровод.
Линч подал заявку на участие в торгах по проекту, но ее до сих пор не одобрили, отметили в газете.
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