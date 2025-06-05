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Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России

Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России - 05.06.2025, ПРАЙМ

Претендент на Nord Stream 2 считает, что Запад передумает о газе из России

Западные страны пересмотрят свое решение отказаться от российского газа и в итоге вернутся к закупкам. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч в... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:06+0300

2025-06-05T15:06+0300

2025-06-05T15:06+0300

энергетика

северные потоки

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Западные страны пересмотрят свое решение отказаться от российского газа и в итоге вернутся к закупкам. Такое мнение выразил американский инвестор Стивен Линч в беседе с изданием The New York Times (NYT)."Когда они решат, что им нужен газ из России — а они решат, — мы будем готовы. В конце концов европейские лидеры изменят свою позицию", — отметил предприниматель, ранее заявлявший о планах купить взорванный газопровод "Северный поток-2".По словам Линча, он провел встречу с немецкими чиновниками, на которой озвучил свои планы. Он также подчеркнул, что через какое-то время Германия снова оценит экономическую выгоду поставок из России через данный газопровод.Линч подал заявку на участие в торгах по проекту, но ее до сих пор не одобрили, отметили в газете.

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северные потоки