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Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России" - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России"
Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России" - 05.06.2025, ПРАЙМ
Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России"
Законопроект по поддержке "Почты России" находится в завершающей стадии подготовки, в нем содержится системная программа поддержки компании: дополнительные... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:26+0300
2025-06-05T13:13+0300
технологии
россия
максут шадаев
валентина матвиенко
почта россии
госдума
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Законопроект по поддержке "Почты России" находится в завершающей стадии подготовки, в нем содержится системная программа поддержки компании: дополнительные меры, которые позволят улучшить экономическую ситуацию на предприятии, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Я вам обещал, что у нас комплексный законопроект будет представлен. У нас он в завершающей стадии подготовки, прошел все процедуры, поэтому я надеюсь, мы в ближайшее время его внесем. Там целая системная программа поддержки "Почты России" - дополнительные меры, которые позволят улучшить экономическую ситуацию на предприятии", - сказал он, обращаясь к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко в рамках заседания.Министр добавил, что за последние 3 года отремонтировано 3,5 тысячи сельских отделений "Почты". "Мы дальше продолжим их ремонтировать", - отметил Шадаев. Ежегодно из федерального бюджета министерство выделяет деньги на ремонт сельских отделений почтовой связи, указал он.В декабре 2024 года Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.Весной 2025 года Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". Туда вошли продажа безрецептурных лекарств, не требующие специальных условий хранения, прием электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций и другое.
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технологии, россия, максут шадаев, валентина матвиенко, почта россии, госдума
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Валентина Матвиенко, Почта России, Госдума
12:26 05.06.2025 (обновлено: 13:13 05.06.2025)
 
Шадаев рассказал о программе поддержки "Почты России"

Шадаев: законопроект по поддержке "Почты России" находится в завершающей стадии

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Законопроект по поддержке "Почты России" находится в завершающей стадии подготовки, в нем содержится системная программа поддержки компании: дополнительные меры, которые позволят улучшить экономическую ситуацию на предприятии, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Я вам обещал, что у нас комплексный законопроект будет представлен. У нас он в завершающей стадии подготовки, прошел все процедуры, поэтому я надеюсь, мы в ближайшее время его внесем. Там целая системная программа поддержки "Почты России" - дополнительные меры, которые позволят улучшить экономическую ситуацию на предприятии", - сказал он, обращаясь к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко в рамках заседания.
Министр добавил, что за последние 3 года отремонтировано 3,5 тысячи сельских отделений "Почты". "Мы дальше продолжим их ремонтировать", - отметил Шадаев. Ежегодно из федерального бюджета министерство выделяет деньги на ремонт сельских отделений почтовой связи, указал он.
В декабре 2024 года Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
Весной 2025 года Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". Туда вошли продажа безрецептурных лекарств, не требующие специальных условий хранения, прием электронных платежей без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций и другое.
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