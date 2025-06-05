Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250605/shuvalov-858242725.html
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам
Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T21:24+0300
2025-06-05T21:45+0300
россия
рф
москва
игорь шувалов
владимир путин
совет по стратегическому развитию
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/51/840835123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f8607d62b6c56d94a8672343f7d9fa2.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития. Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав. Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем — первый замглавы корпорации развития Александр Браверман. "Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.Также президент утвердил перечень институтов развития, которые будет координировать рабочая группа:
https://1prime.ru/20250515/putin-857594243.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/51/840835123_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_353040824a7650fee739e79eb8764cd3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, москва, игорь шувалов, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Игорь Шувалов, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
21:24 05.06.2025 (обновлено: 21:45 05.06.2025)
 
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам

Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по стратегическому развитию

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития.
Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав.
Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем — первый замглавы корпорации развития Александр Браверман.
"Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.
Также президент утвердил перечень институтов развития, которые будет координировать рабочая группа:
  • Агентство по технологическому развитию
  • Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
  • Государственная транспортная лизинговая компания
  • ДОМ.РФ
  • Российский экспортный центр
  • Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
  • ВЭБ.РФ
  • институты развития Дальнего Востока
  • Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
  • Российский фонд развития информационных технологий
  • Российский фонд технологического развития
  • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
  • Фонд инфраструктурных и образовательных программ
  • организации и региональные организации развития, учрежденные субъектами РФ.
Президент Владимир Путин выступил на церемонии награждения лауреатов премии Служение - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
"Ему нельзя приказать": журналист неожиданно высказался о Путине
15 мая, 11:44
 
РОССИЯРФМОСКВАИгорь ШуваловВладимир ПутинСовет по стратегическому развитию
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала