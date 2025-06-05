https://1prime.ru/20250605/shuvalov-858242725.html

Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам

Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам - 05.06.2025, ПРАЙМ

Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам

Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T21:24+0300

2025-06-05T21:24+0300

2025-06-05T21:45+0300

россия

рф

москва

игорь шувалов

владимир путин

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/img/84083/51/840835123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f8607d62b6c56d94a8672343f7d9fa2.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития. Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав. Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем — первый замглавы корпорации развития Александр Браверман. "Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.Также президент утвердил перечень институтов развития, которые будет координировать рабочая группа:

https://1prime.ru/20250515/putin-857594243.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, игорь шувалов, владимир путин, совет по стратегическому развитию