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Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам
Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T21:24+0300
2025-06-05T21:24+0300
2025-06-05T21:45+0300
россия
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игорь шувалов
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития. Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав. Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем — первый замглавы корпорации развития Александр Браверман. "Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.Также президент утвердил перечень институтов развития, которые будет координировать рабочая группа:
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россия, рф, москва, игорь шувалов, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Игорь Шувалов, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Шувалов возглавил рабочую группу Совета по нацпроектам
Путин назначил Шувалова председателем рабочей группы Совета по стратегическому развитию
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин назначил председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова председателем специальной рабочей группы Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, созданной для координации деятельности институтов развития.
Президент РФ в четверг подписал указ, в соответствии с которым создается специальная рабочая группа Совета для обеспечения координации деятельности институтов развития для достижения национальных целей и реализации национальных проектов и программ. Позднее было опубликовано распоряжение, в соответствии с которым глава государства утвердил положение о специальной рабочей группе и ее состав.
Согласно утвержденному составу специальной рабочей группы, ее председателем назначен глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ответственным секретарем — первый замглавы корпорации развития Александр Браверман.
"Образовать специальную рабочую группу по координации деятельности институтов развития Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - сообщается в распоряжении.
Также президент утвердил перечень институтов развития, которые будет координировать рабочая группа:
- Агентство по технологическому развитию
- Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
- Государственная транспортная лизинговая компания
- ДОМ.РФ
- Российский экспортный центр
- Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
- ВЭБ.РФ
- институты развития Дальнего Востока
- Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
- Российский фонд развития информационных технологий
- Российский фонд технологического развития
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
- Фонд инфраструктурных и образовательных программ
- организации и региональные организации развития, учрежденные субъектами РФ.
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