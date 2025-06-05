https://1prime.ru/20250605/shvetsiya-858215280.html

Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине

Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине - 05.06.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине

Швеция выделяет 57 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО, сообщает в четверг министерство обороны королевства. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:14+0300

2025-06-05T10:14+0300

2025-06-05T10:14+0300

экономика

украина

швеция

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_0:76:1917:1154_1920x0_80_0_0_f211fd85965792cdbd8e344ab43f4a03.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Швеция выделяет 57 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО, сообщает в четверг министерство обороны королевства. "Правительство поручило вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон (57 миллионов долларов - ред.) на поддержку Украины через НАТО", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, 300 миллионов крон (31 миллион долларов) будут направлены Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) на будущие закупки нелетальных материалов и оборудования - медицинского оборудования, транспортных средств, пайков. Остальная сумма (26 миллионов долларов) пойдет на инициативу НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) и будет использована для закупки, в частности, необходимых запчастей.

https://1prime.ru/20250605/ukraina-858207188.html

украина

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, швеция, нато