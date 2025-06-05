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Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине
Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине - 05.06.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине
Швеция выделяет 57 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО, сообщает в четверг министерство обороны королевства. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:14+0300
2025-06-05T10:14+0300
2025-06-05T10:14+0300
экономика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Швеция выделяет 57 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО, сообщает в четверг министерство обороны королевства. "Правительство поручило вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон (57 миллионов долларов - ред.) на поддержку Украины через НАТО", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет минобороны, 300 миллионов крон (31 миллион долларов) будут направлены Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) на будущие закупки нелетальных материалов и оборудования - медицинского оборудования, транспортных средств, пайков. Остальная сумма (26 миллионов долларов) пойдет на инициативу НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) и будет использована для закупки, в частности, необходимых запчастей.
https://1prime.ru/20250605/ukraina-858207188.html
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украина, швеция, нато
Экономика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, НАТО
Швеция выделит 57 миллионов долларов на военную помощь Украине
Швеция выделяет $57 миллионов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Швеция выделяет 57 миллионов долларов на военную помощь Украине в рамках инициатив НАТО, сообщает в четверг министерство обороны королевства.
"Правительство поручило вооруженным силам Швеции выделить 550 миллионов шведских крон (57 миллионов долларов - ред.) на поддержку Украины через НАТО", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет минобороны, 300 миллионов крон (31 миллион долларов) будут направлены Киеву в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО (CAP) на будущие закупки нелетальных материалов и оборудования - медицинского оборудования, транспортных средств, пайков.
Остальная сумма (26 миллионов долларов) пойдет на инициативу НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) и будет использована для закупки, в частности, необходимых запчастей.
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