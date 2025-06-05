https://1prime.ru/20250605/smi-858220291.html
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей
Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:04+0300
2025-06-05T12:04+0300
2025-06-05T12:16+0300
энергетика
москва
ек
new york times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на Украине прекратится и Москва углубит сближение с Вашингтоном, пишет газета New York Times. "Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, и Москва углубит свое сближение с Вашингтоном", - пишет издание. ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
https://1prime.ru/20250523/orban-857854929.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ек, new york times, ес
Энергетика, МОСКВА, ЕК, New York Times, ЕС
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей
NYT: ЕC, похоже, обеспокоен тем, что компании могут захотеть энергоносители РФ