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СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей - 05.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей
Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:04+0300
2025-06-05T12:16+0300
энергетика
москва
ек
new york times
ес
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на Украине прекратится и Москва углубит сближение с Вашингтоном, пишет газета New York Times. "Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, и Москва углубит свое сближение с Вашингтоном", - пишет издание. ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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москва, ек, new york times, ес
Энергетика, МОСКВА, ЕК, New York Times, ЕС
12:04 05.06.2025 (обновлено: 12:16 05.06.2025)
 
СМИ: в ЕС обеспокоены возможностью покупки российских энергоносителей

NYT: ЕC, похоже, обеспокоен тем, что компании могут захотеть энергоносители РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейские чиновники, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут снова захотеть покупать российские энергоносители, особенно если конфликт на Украине прекратится и Москва углубит сближение с Вашингтоном, пишет газета New York Times.
"Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся, и Москва углубит свое сближение с Вашингтоном", - пишет издание.
ЕК ранее представила проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Орбан раскрыл, кто стоит за планом ЕК по отказу от энергоресурсов из России
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ЭнергетикаМОСКВАЕКNew York TimesЕС
 
 
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