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СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп откажется от критики в адрес России
СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп откажется от критики в адрес России - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп откажется от критики в адрес России
Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T21:33+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России, сообщает газета Washington Post. Ранее издание Euractiv сообщало, что любая попытка европейских государств-членов НАТО отметить в итоговой декларации предстоящего саммита блока в Гааге якобы исходящую от России угрозу может привести к проблемам с США на фоне посреднических усилий американских властей в попытках урегулировать конфликт на Украине. "Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России в ходе кропотливых переговоров по поводу заявления по итогам саммита", - говорится в публикации. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса.
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Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО, Washington Post
СМИ: в ЕС опасаются, что Трамп откажется от критики в адрес России
WP: в ЕС опасаются, что Трамп заблокирует антироссийские формулировки на саммите НАТО
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейские дипломаты опасаются, что президент США Дональд Трамп в ходе дискуссий об итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО выступит против обещаний помощи Украине и попытается заблокировать добавление критических формулировок в адрес России, сообщает газета Washington Post.
Ранее издание Euractiv сообщало, что любая попытка европейских государств-членов НАТО отметить в итоговой декларации предстоящего саммита блока в Гааге якобы исходящую от России угрозу может привести к проблемам с США на фоне посреднических усилий американских властей в попытках урегулировать конфликт на Украине.
"Европейские дипломаты опасаются, что Трамп выступит против обещаний в дальнейшем поддерживать Украину или попытается заблокировать официальную критику в адрес России в ходе кропотливых переговоров по поводу заявления по итогам саммита", - говорится в публикации.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным издания, основное внимание на встрече в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди государств-членов альянса.
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России