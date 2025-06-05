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Eurofer допустила восстановление рынка стали в 2026 году

Eurofer допустила восстановление рынка стали в 2026 году - 05.06.2025, ПРАЙМ

Eurofer допустила восстановление рынка стали в 2026 году

Европейская ассоциация стали (Eurofer) допускает восстановление рынка стали ЕС в 2026 году в случае позитивных геоэкономических изменений в мире, сообщила... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:42+0300

2025-06-05T16:42+0300

2025-06-05T16:42+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) допускает восстановление рынка стали ЕС в 2026 году в случае позитивных геоэкономических изменений в мире, сообщила ассоциация. "Высокий уровень неопределенности и серьезные сбои, вызванные новыми пошлинами США, нанесли серьезный удар по ожиданиям восстановления на рынке стали в 2025 году... промышленность остается слабой, что оказывает давление на спрос и потребление стали. Восстановление не ожидается ранее 2026 года, и то, только в том случае, если появятся позитивные изменения в глобальных геоэкономических перспективах", - говорится в пресс-релизе Eurofer. Отмечается, что рецессия видимого потребления стали продолжится в 2025 году четвертый год подряд. В 2026 году видимое потребление стали, по прогнозам, восстановится (+3,4%) при условии положительной динамики промышленных перспектив и ослабления глобальной напряженности, которые на данном этапе остаются непредсказуемыми, подчеркивают в организации. "Новые 50%-ные пошлины США на сталь - это еще один удар по перспективам европейского рынка стали, которые и так были слабыми. Внешние факторы, такие как мировой избыток мощностей, высокие цены на энергоносители и геополитическая напряженность, продолжают влиять на производителей ЕС, которые больше не могут выносить эту ситуацию и не имеют иного выбора, кроме как закрыть производства, уволить рабочих и остановить проекты по декарбонизации", - приводятся в релизе слова генерального директора ассоциации Акселя Эггерта. США с 4 июня вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25%. Американский президент Дональд Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления американской сталелитейной индустрии. По данным Всемирной ассоциация стали (WSA), в 2024 году страны ЕС увеличили выпуск стали суммарно на 2,6% - до 129,5 миллиона тонн.

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сша, дональд трамп, ес, eurofer