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Ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18%
Ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18%
Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%, это поддержит динамику долгосрочных сбережений, говорится в... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T00:19+0300
2025-06-05T00:19+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%, это поддержит динамику долгосрочных сбережений, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.
"Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%. Это поддержит динамику долгосрочных сбережений, тогда как темпы роста накопительных счетов и вкладов до одного года замедлятся", - сообщается в комментарии.
НКР отмечает постепенное охлаждение рынка и ожидает торможения в сегментах накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.
"В срочной структуре продолжит расти доля длинных вкладов, тогда как доля остатков на текущих счетах в течение года может опуститься до 27-28%. В абсолютном выражении объем длинных вкладов увеличится примерно на 15%, что будет сопоставимо с динамикой вкладов до одного года (15-20%)", - ожидают эксперты.
По данным аналитиков, рынок вернулся к привычной для себя ситуации: ставки по вкладам устанавливаются с дисконтом к ключевой, а не наоборот.
"Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, несомненно, сохранит их привлекательность для населения, но приведет к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные", - подчеркнули аналитики.
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Ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18%
НКР: максимальная ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18 процентов
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%, это поддержит динамику долгосрочных сбережений, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.
"Максимальная ставка по вкладам в российских банках до конца 2025 года может опуститься ниже 18%. Это поддержит динамику долгосрочных сбережений, тогда как темпы роста накопительных счетов и вкладов до одного года замедлятся", - сообщается в комментарии.
НКР отмечает постепенное охлаждение рынка и ожидает торможения в сегментах накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.
"В срочной структуре продолжит расти доля длинных вкладов, тогда как доля остатков на текущих счетах в течение года может опуститься до 27-28%. В абсолютном выражении объем длинных вкладов увеличится примерно на 15%, что будет сопоставимо с динамикой вкладов до одного года (15-20%)", - ожидают эксперты.
По данным аналитиков, рынок вернулся к привычной для себя ситуации: ставки по вкладам устанавливаются с дисконтом к ключевой, а не наоборот.
"Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, несомненно, сохранит их привлекательность для населения, но приведет к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные", - подчеркнули аналитики.