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Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю
Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю - 05.06.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T05:33+0300
2025-06-05T05:33+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор вступил в силу", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд признал Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) виновным по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ и назначил 15 лет колонии строгого режима. По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей. Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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общество , финансы, москва, рф, санкт-петербург, мосгорсуд
Общество , Экономика, Финансы, МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Мосгорсуд
05:33 05.06.2025
 
Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю

Суд признал законным приговор криминальному авторитету Чачибаю, получившему 15 лет колонии

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор вступил в силу", - сказали в суде.
Ранее Мосгорсуд признал Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) виновным по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ и назначил 15 лет колонии строгого режима.
По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей.
Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания.
Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
 
ЭкономикаОбществоФинансыМОСКВАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосгорсуд
 
 
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