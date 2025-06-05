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Unicredit Bank оспорил в ВС запрет на суды с "Русхимальянсом" за рубежом

Unicredit Bank оспорил в ВС запрет на суды с "Русхимальянсом" за рубежом - 05.06.2025, ПРАЙМ

Unicredit Bank оспорил в ВС запрет на суды с "Русхимальянсом" за рубежом

Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу немецкого Unicredit Bank на решения нижестоящих судов о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:30+0300

2025-06-05T11:30+0300

2025-06-05T11:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу немецкого Unicredit Bank на решения нижестоящих судов о запрете этому банку инициировать и продолжать за рубежом судебные разбирательства с компанией "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Unicredit Bank - кассационная жалоба (представление) в ВС РФ", – сообщается в карточке дела. Согласно материалам дела, Unicredit Bank настаивает на пересмотре определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря 2024 года, которое 4 апреля оставил в силе арбитражный суд Северо-Западного округа. Согласно вердикту суда первой инстанции, Unicredit Bank запрещено, в частности, инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу". Также арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Unicredit Bank 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если любой из установленных им запретов будет нарушен. Этот же суд в июле 2024 года взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.

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бизнес, финансы, санкт-петербург, ленинградская область, русхимальянс, газпром, русгаздобыча