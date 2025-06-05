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Глава Минфина США обсудил с Свириденко инвестиционный фонд - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минфина США обсудил с Свириденко инвестиционный фонд
Глава Минфина США обсудил с Свириденко инвестиционный фонд - 05.06.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США обсудил с Свириденко инвестиционный фонд
Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T00:19+0300
2025-06-05T00:19+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
сша
киев
скотт бессент
минфин сша
минфин
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции, заявили в минфине. "Министр подчеркнул свое воодушевление относительно функционирования фонда инвестиций и реконструкции США-Украина, а также подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в направлении постоянного и регулярного взаимодействия в этом важном партнерстве", - сообщили в ведомстве. Кроме того, Бессент подтвердил приверженность США обеспечению "прочного и долговечного" мира. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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финансы, мировая экономика, украина, сша, киев, скотт бессент, минфин сша, минфин
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Скотт Бессент, Минфин США, Минфин
00:19 05.06.2025
 
Глава Минфина США обсудил с Свириденко инвестиционный фонд

Глава Минфина США Бессент обсудил с главой Минэкономики Украины Свириденко фонд инвестиций

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции, заявили в минфине.
"Министр подчеркнул свое воодушевление относительно функционирования фонда инвестиций и реконструкции США-Украина, а также подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в направлении постоянного и регулярного взаимодействия в этом важном партнерстве", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, Бессент подтвердил приверженность США обеспечению "прочного и долговечного" мира.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевСкотт БессентМинфин СШАМинфин
 
 
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