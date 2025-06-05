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Вьетнам и США договорились ускорить переговоры по тарифам, пишут СМИ

Вьетнам и США договорились ускорить переговоры по тарифам, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Вьетнам и США договорились ускорить переговоры по тарифам, пишут СМИ

Руководители делегаций Вьетнама и США на текущих двусторонних переговорах по торговому соглашению и тарифам встретились в Париже и договорились ускорить... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:25+0300

2025-06-05T10:25+0300

2025-06-05T10:25+0300

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БАНГКОК, 5 июн – ПРАЙМ. Руководители делегаций Вьетнама и США на текущих двусторонних переговорах по торговому соглашению и тарифам встретились в Париже и договорились ускорить переговоры, сообщает в четверг вьетнамское государственное новостное агентство VNA. "В рамках переговоров по взаимному торговому соглашению между Вьетнамом и США министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, глава переговорной группы правительства Вьетнама, и торговый представитель США Джеймисон Грир, глава переговорной группы правительства США, провели встречу министерского уровня 4 июня в Париже, Франция", - говорится в сообщении. "Стороны согласились с необходимостью ускорить переговоры, в частности, усилия по достижению существенного прогресса на третьем техническом раунде переговоров, запланированном на середину июня. Главы делегаций также согласились поручить своим техническим группам активизировать виртуальную координацию по конкретным вопросам, чтобы разрешить оставшиеся разногласия и проложить путь к дальнейшему прогрессу", - добавляется там же. Глава вьетнамской делегации министр Нгуен Хонг Зиен представил американской стороне официальные ответы Вьетнама на дополнительные предложения США, подтвердив решимость и добрую волю страны достичь консенсуса, который будет отвечать интересам обеих сторон, в то время как торговый представитель США Грир выразил признательность за добрую волю и подход Вьетнама к решению проблем США, признав усилия и конструктивное взаимодействие вьетнамской переговорной группы, сообщает VNA. "Поскольку Вьетнам является всеобъемлющим стратегическим партнером США, достижение соглашения… в настоящее время имеет решающее значение для обеих стран", - заявил на встрече глава делегации США, слова которого цитирует агентство. Он также положительно отреагировал на ключевые опасения Вьетнама и предложил потенциальные решения для наиболее сложных аспектов переговоров, сообщает агентство. Обе стороны подтвердили свою общую приверженность тесной координации и готовность провести дополнительные встречи на высоком уровне для обеспечения взаимовыгодного результата, говорится в сообщении. Вьетнам и США провели два раунда переговоров по взаимной торговле и тарифам с момента объявления США "ответных ввозных тарифов" для большой группы стран мира, имеющих значительный профицит в торговле с США. Для Вьетнама был объявлен 46-процентный тариф. По информации VNA, технические группы обеих сторон работают с начала переговоров в постоянном режиме. VNA отдельно сообщает о переговорах по закупке сельскохозяйственной продукции Вьетнамом в американском штате Огайо, которые вела направленная туда специально для этого вьетнамская делегация и которые завершились подписанием контрактов на импорт во Вьетнам кормов для скота и другой сельхозпродукции штата на сумму 600 миллионов долларов.

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сша, вьетнам, мировая экономика, торговля