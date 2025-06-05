Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/tovarooborot-858213102.html
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%
Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:29+0300
2025-06-05T09:29+0300
экономика
мировая экономика
россия
снг
михаил мишустин
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/98/840369882_0:112:1524:969_1920x0_80_0_0_cdc08857f21d60abdfd71b221900f815.jpg
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
https://1prime.ru/20250605/mishustin-858212876.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/98/840369882_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_af2f8e4583dd09d4f69f157901cac238.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, снг, михаил мишустин, товарооборот
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, СНГ, Михаил Мишустин, товарооборот
09:29 05.06.2025
 
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%

Мишустин: доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года выросла до 15,5%

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Мишустин призвал расширять сотрудничество СНГ и ЕАЭС
09:26
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСНГМихаил Мишустинтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала