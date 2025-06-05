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Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%

Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%

Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:29+0300

2025-06-05T09:29+0300

2025-06-05T09:29+0300

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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 года увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://1prime.ru/20250605/mishustin-858212876.html

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мировая экономика, россия, снг, михаил мишустин, товарооборот