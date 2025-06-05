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Товарооборот Казахстана со странами СНГ в 2024 году вырос на 1,2%

Товарооборот Казахстана со странами СНГ в 2024 году вырос на 1,2% - 05.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Казахстана со странами СНГ в 2024 году вырос на 1,2%

Товарооборот Казахстана со странами СНГ в 2024 году увеличился на 1,2%, достигнув 37,3 миллиардов долларов, заявил в четверг премьер-министр республики Олжас... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:19+0300

2025-06-05T13:19+0300

2025-06-05T13:19+0300

экономика

казахстан

снг

мировая экономика

товарооборот

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АСТАНА, 5 июн - ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана со странами СНГ в 2024 году увеличился на 1,2%, достигнув 37,3 миллиардов долларов, заявил в четверг премьер-министр республики Олжас Бектенов. Как сообщает в четверг пресс-служба казахстанского правительства, на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе он отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Содружества и намерен содействовать укреплению её потенциала. "На пространстве СНГ обеспечивается устойчивое развитие и последовательный экономический рост. Свидетельством этого является увеличение суммарного ВВП стран СНГ по итогам прошлого года на 4,5%. Взаимная торговля также последовательно растет - в прошлом году товарооборот Казахстана со странами СНГ увеличился на 1,2%, достигнув 37,3 миллиардов долларов", - сказал Бектенов. По данным кабмина, на заседании уделено внимание взаимодействию в области электронной торговли, в Казахстане объём e-commerce в прошлом году составил 6,2 миллиарда долларов. Сообщается, что для полноценной реализации потенциала электронной торговли в СНГ отмечена необходимость комплексного подхода в виде мер по развитию инфраструктурной базы, поддержке бизнеса и совершенствованию механизмов защиты потребительских прав. В правительстве республики добавили, что рассмотрены перспективы развития сотрудничества Казахстана с партнёрами из стран СНГ в сфере тяжёлой промышленности, а также в лёгкой промышленности путём углубления кооперации и поддержка совместных производственных проектов и кластеров.

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казахстан, снг, мировая экономика, товарооборот