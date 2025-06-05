https://1prime.ru/20250605/trade-858239514.html
Торговля между Россией и США в апреле снизилась
Торговля между Россией и США в апреле снизилась - 05.06.2025, ПРАЙМ
Торговля между Россией и США в апреле снизилась
Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума, зарегистрированного в марте, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T19:02+0300
2025-06-05T19:02+0300
2025-06-05T19:02+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/38/762073880_0:65:3327:1936_1920x0_80_0_0_4853609b55b16e7cce002531903e4a29.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума, зарегистрированного в марте, следует из анализа РИА Новости данных американской статистики. Общий товарооборот за месяц составил 537,6 миллиона долларов против 573,4 миллиона в марте. Тогда он стал самым высоким с марта 2023 года, когда объем торговли между двумя странами составлял 628,5 миллиона долларов. Экспорт из России в США в апреле сократился с 523,4 до 492,1 миллиона долларов, а американские поставки в Россию — с 50 до 45,5 миллиона долларов. С начала года, после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, торговля между двумя странами существенно оживилась: с 231,1 миллиона долларов в январе до 389,4 миллиона в феврале, а затем продолжила рост в марте. Апрель стал первым месяцем снижения в этом году.
https://1prime.ru/20250605/metall-858239305.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/38/762073880_329:0:2996:2000_1920x0_80_0_0_5645fc519d359290ee599af0ecb9cc97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Торговля между Россией и США в апреле снизилась
Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума, зарегистрированного в марте, следует из анализа РИА Новости данных американской статистики.
Общий товарооборот за месяц составил 537,6 миллиона долларов против 573,4 миллиона в марте. Тогда он стал самым высоким с марта 2023 года, когда объем торговли между двумя странами составлял 628,5 миллиона долларов.
Экспорт из России в США в апреле сократился с 523,4 до 492,1 миллиона долларов, а американские поставки в Россию — с 50 до 45,5 миллиона долларов.
С начала года, после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, торговля между двумя странами существенно оживилась: с 231,1 миллиона долларов в январе до 389,4 миллиона в феврале, а затем продолжила рост в марте. Апрель стал первым месяцем снижения в этом году.
США нарастили ввоз платины из России, но сократили закупки титана