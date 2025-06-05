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Торговля между Россией и США в апреле снизилась

Торговля между Россией и США в апреле снизилась - 05.06.2025, ПРАЙМ

Торговля между Россией и США в апреле снизилась

Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума, зарегистрированного в марте, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T19:02+0300

2025-06-05T19:02+0300

2025-06-05T19:02+0300

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Торговля между Россией и США в апреле снизилась после двухлетнего максимума, зарегистрированного в марте, следует из анализа РИА Новости данных американской статистики. Общий товарооборот за месяц составил 537,6 миллиона долларов против 573,4 миллиона в марте. Тогда он стал самым высоким с марта 2023 года, когда объем торговли между двумя странами составлял 628,5 миллиона долларов. Экспорт из России в США в апреле сократился с 523,4 до 492,1 миллиона долларов, а американские поставки в Россию — с 50 до 45,5 миллиона долларов. С начала года, после возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, торговля между двумя странами существенно оживилась: с 231,1 миллиона долларов в январе до 389,4 миллиона в феврале, а затем продолжила рост в марте. Апрель стал первым месяцем снижения в этом году.

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мировая экономика, россия, сша, вашингтон, дональд трамп