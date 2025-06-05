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Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ

Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к американскому предпринимателю Илону Маску из-за критики последнего в адрес масштабного законопроекта... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T02:23+0300

2025-06-05T02:23+0300

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к американскому предпринимателю Илону Маску из-за критики последнего в адрес масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, продвигаемого президентской администрацией, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Белого дома. "Президент Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах", - говорится в публикации. По данным издания, отношения между Трампом и Маском стали напряженными и президент США выражал недовольство решением предпринимателя раскритиковать законодательную инициативу Белого дома. "Старшие советники Трампа были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Непростой союз двух мужчин также оказался в напряжении из-за недавнего решения Белого дома отклонить кандидата Трампа на пост руководителя НАСА Джареда Айзекмана… Маск - близкий союзник Айзекмана - выступал за то, чтобы тот получил эту работу", - указывает газета. По данным собеседника издания, именно "разочарование" Маска в связи с отзывом кандидатуры Айзекмана заставило его более агрессивно критиковать законопроект. Ранее Маск выступил против принятия масштабной инициативы Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав ее угрозой для экономики США и призвав "убить законопроект". Бизнесмен подчеркнул, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха". Также Маск заявлял, что данный документ нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита американского бюджета.

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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, наса