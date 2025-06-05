https://1prime.ru/20250605/tramp-858228949.html

Трамп обеспокоен терактом Киева против российских аэродромов, пишут СМИ

Трамп обеспокоен терактом Киева против российских аэродромов, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Трамп обеспокоен терактом Киева против российских аэродромов, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:55+0300

2025-06-05T13:55+0300

2025-06-05T13:55+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на близкие к американскому президенту источники. "Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой", - заявил неназванный чиновник Белого дома. По информации одного из источников из круга доверенных лиц Трампа, американский президент озабочен, что возможный серьезный ответ РФ отбросит назад поддерживаемые им дипломатические усилия. При этом в США также обеспокоились, что украинская атака была нацелена? в том числе? на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. "Это очень опасный момент", - сказал американский чиновник. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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сша, дональд трамп, украина, россия