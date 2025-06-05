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Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор - 05.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:58+0300
2025-06-05T17:58+0300
политика
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих сторон. "Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си... Звонок длился полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин
Политика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин
17:58 05.06.2025
 
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор

Трамп заявил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином завершился позитивно для обеих стран

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих сторон.
"Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си... Звонок длился полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США
17:16
 
ПолитикаСШАДональд ТрампКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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