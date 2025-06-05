https://1prime.ru/20250605/tramp-858238164.html

Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор

Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор - 05.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T17:58+0300

2025-06-05T17:58+0300

2025-06-05T17:58+0300

политика

сша

дональд трамп

китай

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих сторон. "Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си... Звонок длился полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250605/razgovor-858237557.html

сша

китай

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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин