https://1prime.ru/20250605/tramp-858238164.html
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор - 05.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:58+0300
2025-06-05T17:58+0300
2025-06-05T17:58+0300
политика
сша
дональд трамп
китай
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел полуторачасовой разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, который завершился позитивно для обеих сторон. "Я только что завершил очень хороший телефонный разговор с китайским президентом Си... Звонок длился полтора часа и завершился очень позитивно для обеих стран", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250605/razgovor-858237557.html
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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин
Политика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
Трамп заявил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином завершился позитивно для обеих стран