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США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам - 05.06.2025, ПРАЙМ
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T18:29+0300
2025-06-05T18:29+0300
2025-06-05T18:29+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. "Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
Трамп: США и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов