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США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам

США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам - 05.06.2025, ПРАЙМ

США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам

Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T18:29+0300

2025-06-05T18:29+0300

2025-06-05T18:29+0300

экономика

мировая экономика

вашингтон

китай

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дональд трамп

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. "Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://1prime.ru/20250605/tramp-858238164.html

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мировая экономика, вашингтон, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин