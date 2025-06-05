Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/tramp-858239152.html
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам - 05.06.2025, ПРАЙМ
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам
Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T18:29+0300
2025-06-05T18:29+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. "Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
https://1prime.ru/20250605/tramp-858238164.html
вашингтон
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, вашингтон, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
18:29 05.06.2025
 
США и Китай договорились разрешить разногласия по редкоземельным металлам

Трамп: США и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.
"Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Трамп заявил, что провел с Си Цзиньпином "очень хороший" разговор
17:58
 
ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНКИТАЙСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала