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Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда
Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда - 05.06.2025, ПРАЙМ
Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T19:51+0300
2025-06-05T19:51+0300
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БЕРЛИН, 5 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа, следует из публикации самого канцлера в соцсети X и трансляции общей пресс-конференции политиков. "Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство", - сказал Мерц в опубликованном на его странице в соцсети X видео. На кадрах видно, как канцлер Германии, находясь в правительственном самолете, держит в руках свидетельство в золотой рамке. Документ разделен на две части: оригинал на немецком языке, выполненный каллиграфическим почерком, ниже - перевод на английский язык. Мерц вручил Трампу этот подарок в начале пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. Окончив обучение на парикмахера, дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США.
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общество , германия, сша, берлин, фридрих мерц, дональд трамп
Общество , ГЕРМАНИЯ, США, Берлин, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда
Канцлер Германии Мерц передал Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа
БЕРЛИН, 5 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа, следует из публикации самого канцлера в соцсети X и трансляции общей пресс-конференции политиков.
"Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство", - сказал Мерц в опубликованном на его странице в соцсети X видео.
На кадрах видно, как канцлер Германии, находясь в правительственном самолете, держит в руках свидетельство в золотой рамке. Документ разделен на две части: оригинал на немецком языке, выполненный каллиграфическим почерком, ниже - перевод на английский язык.
Мерц вручил Трампу этот подарок в начале пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.
Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. Окончив обучение на парикмахера, дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США.
Трампу подарили его двухметровую статую