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Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда

Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда - 05.06.2025, ПРАЙМ

Канцлер Германии передал Трампу свидетельство о рождении его деда

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T19:51+0300

2025-06-05T19:51+0300

2025-06-05T19:51+0300

общество

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фридрих мерц

дональд трамп

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БЕРЛИН, 5 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда Фредерика Трампа, следует из публикации самого канцлера в соцсети X и трансляции общей пресс-конференции политиков. "Я бы даже хотел оставить себе это свидетельство", - сказал Мерц в опубликованном на его странице в соцсети X видео. На кадрах видно, как канцлер Германии, находясь в правительственном самолете, держит в руках свидетельство в золотой рамке. Документ разделен на две части: оригинал на немецком языке, выполненный каллиграфическим почерком, ниже - перевод на английский язык. Мерц вручил Трампу этот подарок в начале пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. Окончив обучение на парикмахера, дед Дональда Трампа в 1885 году эмигрировал в США.

https://1prime.ru/20250414/tramp-856646174.html

германия

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общество , германия, сша, берлин, фридрих мерц, дональд трамп