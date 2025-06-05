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ЦБ отметил рост числа квалифицированных инвесторов в России

ЦБ отметил рост числа квалифицированных инвесторов в России - 05.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост числа квалифицированных инвесторов в России

Число квалифицированных инвесторов – физических лиц в РФ в первом квартале 2025 года выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 914 тысяч,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T14:48+0300

2025-06-05T14:48+0300

2025-06-05T14:48+0300

экономика

финансы

россия

москва

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Число квалифицированных инвесторов – физических лиц в РФ в первом квартале 2025 года выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 914 тысяч, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей брокеров. "После ускорения в конце 2024 года темп роста числа квалифицированных инвесторов в начале 2025 года замедлился на фоне повышения имущественного критерия с 6 миллионов до 12 миллионов рублей", - говорится в обзоре. "По итогам первого квартала 2025 года количество квалифицированных инвесторов выросло до 914 тысяч единиц (+4% к предыдущему кварталу и +19% к первому кварталу 2024 года), а их доля в общем объеме активов физических лиц составила 79%. Около 13% клиентов с размером счета свыше 10 миллионов рублей не имели статуса квалифицированного инвестора, то есть они обходились без сложных и рискованных инструментов", - сообщил ЦБ. ЦБ РФ с 10 февраля 2025 года повысил имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличился с 6 до 12 миллионов рублей. А с 1 января 2026 года он вырастет до 24 миллионов рублей. По мнению Банка России, такая мера позволит сократить число случаев, когда человек получает статус квалифицированного инвестора, но при этом не понимает специфику сложных финансовых инструментов и связанных с ними рисков.

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финансы, россия, москва