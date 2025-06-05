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В Туркмении началась уборочная кампания озимой пшеницы

В Туркмении началась уборочная кампания озимой пшеницы - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Туркмении началась уборочная кампания озимой пшеницы

Хлеборобы Туркмении приступили к уборочной кампании озимой пшеницы, государственный заказ на 2025 год составляет 1,4 миллиона тонн зерна, сообщает в четверг... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T05:45+0300

2025-06-05T05:45+0300

2025-06-05T05:45+0300

сельское хозяйство

экономика

туркмения

казахстан

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АШХАБАД, 5 июн – ПРАЙМ. Хлеборобы Туркмении приступили к уборочной кампании озимой пшеницы, государственный заказ на 2025 год составляет 1,4 миллиона тонн зерна, сообщает в четверг официальная газета "Нейтральный Туркменистан". "В этом году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна", – говорится в сообщении. Хлебоуборочная кампания стартовала в трех из пяти велаятов (областей) республики. Оставшиеся два региона Туркмении присоединятся к жатве на неделю позже в связи с особенностями климатических условий. Государственный заказ на производство пшеницы в 2025 году сохранился на уровне прошлого года. Согласно заявлениям властей, 1,4 миллиона тонн пшеницы достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны в ней. Вместе с тем на рынках Туркмении представлена мука из России, Казахстана и других государств.

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сельское хозяйство, туркмения, казахстан