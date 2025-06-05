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Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли - 05.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли
Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:04+0300
2025-06-05T15:04+0300
россия
промышленность
уголь
добыча угля
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется к рассмотрению дополнительных общих и адресных мер поддержки, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Глава правительства Михаил Мишустин на минувшей неделе провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. "Мы будем подводить очередные итоги после окончания второго квартала. Оценим, насколько эффективны те меры, которые приняты, какой они эффект оказали. Если ситуация не будет улучшаться, то мы будем возвращаться к тому, что потребуются дополнительные меры поддержки как общесистемного характера, так и адресные", – приводятся слова Исламова в сообщении Минэнерго. Он добавил, что работа ведется в тесной связке с угледобывающими регионами. Предприятия получают консультации о том, что нужно сделать, чтобы получить адресные меры поддержки.
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россия, промышленность, уголь, добыча угля
РОССИЯ, Промышленность, уголь, добыча угля
15:04 05.06.2025
 
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли

Замглавы Минэнерго Исламов: Минэнерго оценит меры поддержки угольной отрасли

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется к рассмотрению дополнительных общих и адресных мер поддержки, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
Глава правительства Михаил Мишустин на минувшей неделе провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
"Мы будем подводить очередные итоги после окончания второго квартала. Оценим, насколько эффективны те меры, которые приняты, какой они эффект оказали. Если ситуация не будет улучшаться, то мы будем возвращаться к тому, что потребуются дополнительные меры поддержки как общесистемного характера, так и адресные", – приводятся слова Исламова в сообщении Минэнерго.
Он добавил, что работа ведется в тесной связке с угледобывающими регионами. Предприятия получают консультации о том, что нужно сделать, чтобы получить адресные меры поддержки.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков
15:03
 
РОССИЯПромышленностьугольдобыча угля
 
 
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