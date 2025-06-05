https://1prime.ru/20250605/ugol-858231379.html
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли - 05.06.2025, ПРАЙМ
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли
Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:04+0300
2025-06-05T15:04+0300
2025-06-05T15:04+0300
россия
промышленность
уголь
добыча угля
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_347aead9fb10fa0dc9be8bcc947d6a43.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется к рассмотрению дополнительных общих и адресных мер поддержки, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". Глава правительства Михаил Мишустин на минувшей неделе провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. "Мы будем подводить очередные итоги после окончания второго квартала. Оценим, насколько эффективны те меры, которые приняты, какой они эффект оказали. Если ситуация не будет улучшаться, то мы будем возвращаться к тому, что потребуются дополнительные меры поддержки как общесистемного характера, так и адресные", – приводятся слова Исламова в сообщении Минэнерго. Он добавил, что работа ведется в тесной связке с угледобывающими регионами. Предприятия получают консультации о том, что нужно сделать, чтобы получить адресные меры поддержки.
https://1prime.ru/20250605/minenergo-858231275.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82738/24/827382422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207890055cbaec99e458213f745e9c55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, уголь, добыча угля
РОССИЯ, Промышленность, уголь, добыча угля
Минэнерго оценит эффективность мер поддержки угольной отрасли
Замглавы Минэнерго Исламов: Минэнерго оценит меры поддержки угольной отрасли
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Минэнерго РФ по окончании второго квартала оценит, насколько эффективны принятые меры поддержки угольной отрасли, если ситуация не будет улучшаться, то вернется к рассмотрению дополнительных общих и адресных мер поддержки, заявил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".
Глава правительства Михаил Мишустин на минувшей неделе провел совещание, по итогам которого утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
"Мы будем подводить очередные итоги после окончания второго квартала. Оценим, насколько эффективны те меры, которые приняты, какой они эффект оказали. Если ситуация не будет улучшаться, то мы будем возвращаться к тому, что потребуются дополнительные меры поддержки как общесистемного характера, так и адресные", – приводятся слова Исламова в сообщении Минэнерго.
Он добавил, что работа ведется в тесной связке с угледобывающими регионами. Предприятия получают консультации о том, что нужно сделать, чтобы получить адресные меры поддержки.
В Минэнерго допустили продление отсрочки по налогам для угольщиков