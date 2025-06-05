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Украина и США проведут первое заседание фонда по недрам

Украина и США проведут первое заседание фонда по недрам - 05.06.2025, ПРАЙМ

Украина и США проведут первое заседание фонда по недрам

Первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T03:05+0300

2025-06-05T03:05+0300

2025-06-05T03:05+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с главой минфина США Скоттом Бессентом. "Планируем уже этим летом, в конце июля провести первое заседание управляющего совета фонда (инвестиций в рамках сделки - ред.). Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов", - говорится в публикации Свириденко в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Свириденко, стороны прорабатывают реализацию проектов, связанных с графитом, литием и титаном. Министр добавила, что в ходе встречи с Бессентом предложила расширить инвестиционный мандат создаваемого фонда, в том числе для поддержки украинской оборонной промышленности и расширения страхования военных рисков. По словам Свириденко, американская сторона отнеслась к инициативе положительно. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

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