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Минфин Украины пересмотрит бюджет на 2025 год, заявили в Раде
Минфин Украины пересмотрит бюджет на 2025 год, заявили в Раде - 05.06.2025, ПРАЙМ
Минфин Украины пересмотрит бюджет на 2025 год, заявили в Раде
Министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:49+0300
2025-06-05T11:49+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. По данным Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко выступал в четверг в Раде. "У нас есть необходимость внести изменения в бюджет 2025 года, и мы будем вносить изменения. На вооруженные силы на данный момент финансирование недостаточно из-за многих факторов, поэтому в ближайшее время будем пересматривать бюджет", - привел слова министра Железняк в своем Telegram-канале. Министр отметил, что дефицит бюджета нужно снизить до 9,9% с нынешних 19,4%, что потребует урезать расходы на сотни миллиардов гривен в следующем году. Он также добавил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования". В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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финансы, украина, владимир зеленский, рада
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
Минфин Украины пересмотрит бюджет на 2025 год, заявили в Раде
Железняк: Минфин Украины планирует урезать расходную часть бюджета страны на 2025 год
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9%, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
По данным Железняка, министр финансов Украины Сергей Марченко выступал в четверг в Раде.
"У нас есть необходимость внести изменения в бюджет 2025 года, и мы будем вносить изменения. На вооруженные силы на данный момент финансирование недостаточно из-за многих факторов, поэтому в ближайшее время будем пересматривать бюджет", - привел слова министра Железняк в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что дефицит бюджета нужно снизить до 9,9% с нынешних 19,4%, что потребует урезать расходы на сотни миллиардов гривен в следующем году. Он также добавил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти 2 миллиардов внешнего финансирования".
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского