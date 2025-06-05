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Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" указать в отчете 20 квартир
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" указать в отчете 20 квартир - 05.06.2025, ПРАЙМ
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" указать в отчете 20 квартир
Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:42+0300
2025-06-05T14:42+0300
2025-06-05T14:42+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы. "НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По данным ведомства, Кириленко не указал в своей электронной декларации за прошлый год 20 объектов недвижимости и дорогой автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Кроме того, правоохранители предъявили обвинение его супруге, которой инкриминируют пособничество в незаконном обогащении. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
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общество , украина, киев
Экономика, Общество , УКРАИНА, Киев
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" указать в отчете 20 квартир
Глава антимонопольного комитета Украины "забыл" указать в декларации 20 квартир
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Главе антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко вручили новое обвинение по версии следствия, он "забыл" указать в декларации 20 объектов недвижимости, сообщает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
В ведомстве напомнили, что это уже не первое обвинение Кириленко. Он обвиняется также в незаконном обогащении и сокрытии имущества в декларациях за 2020–2023 годы.
"НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура обвинила руководителя антимонопольного комитета Украины... в недекларировании имущества", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По данным ведомства, Кириленко не указал в своей электронной декларации за прошлый год 20 объектов недвижимости и дорогой автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Кроме того, правоохранители предъявили обвинение его супруге, которой инкриминируют пособничество в незаконном обогащении.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины в августе 2024 года предъявила обвинения Кириленко в незаконном обогащении. С 2020 по 2023 год чиновник приобрёл семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, нежилые помещения и новый автомобиль на сумму 1,51 миллиона долларов, что значительно превышает официальные доходы его семьи. В конце августа Высший антикоррупционный суд страны сообщал о том, что обвиняемый в незаконном обогащении Кириленко внес назначенный ему судом залог в 30 миллионов гривен (почти 730 тысяч долларов).
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