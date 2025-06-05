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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:55+0300
2025-06-05T14:55+0300
2025-06-05T14:55+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. "Решение сохранить ставку на уровне 15,5% позволит в дальнейшем обеспечивать надлежащие монетарные условия для возвращения инфляции к снижению в ближайшие месяцы. Это поддержит устойчивость валютного рынка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора. В Нацбанке ожидают, что сохранение ставки не повлияет негативно на динамику кредитования. Учетная ставка на Украине держалась на уровне 13% с июня прошлого года, в декабре 2024 года была повышена до 13,5%, а в январе 2025 года - до 14,5%, в марте - до 15,5%, в апреле Нацбанк сохранил её на уровне 15,5%.
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финансы, украина, нацбанк
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Нацбанк
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5 процента годовых
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5% годовых, сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
"Решение сохранить ставку на уровне 15,5% позволит в дальнейшем обеспечивать надлежащие монетарные условия для возвращения инфляции к снижению в ближайшие месяцы. Это поддержит устойчивость валютного рынка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
В Нацбанке ожидают, что сохранение ставки не повлияет негативно на динамику кредитования.
Учетная ставка на Украине держалась на уровне 13% с июня прошлого года, в декабре 2024 года была повышена до 13,5%, а в январе 2025 года - до 14,5%, в марте - до 15,5%, в апреле Нацбанк сохранил её на уровне 15,5%.
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