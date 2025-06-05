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Нацбанк Украины оценил потери экспорта от завершения торговых льгот с ЕС - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/ukraina-858237357.html
Нацбанк Украины оценил потери экспорта от завершения торговых льгот с ЕС
Нацбанк Украины оценил потери экспорта от завершения торговых льгот с ЕС - 05.06.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины оценил потери экспорта от завершения торговых льгот с ЕС
Потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с ЕС в 2025 году составят порядка 800 миллионов долларов, сообщил в четверг заместитель главы... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:01+0300
2025-06-05T17:11+0300
экономика
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с ЕС в 2025 году составят порядка 800 миллионов долларов, сообщил в четверг заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "У нас с 6 июня перестают работать торговые преференции, предоставленные Европейским Союзом… По нашим оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квот и переориентации на рынки других стран в течение июня - декабря этого года составят около 800 миллионов долларов", - сказал Николайчук на брифинге, который транслировался на сайте Нацбанка. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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украина, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, ес, ек, нацбанк
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Нацбанк
17:01 05.06.2025 (обновлено: 17:11 05.06.2025)
 
Нацбанк Украины оценил потери экспорта от завершения торговых льгот с ЕС

Нацбанк Украины: потери экспорта в 2025 году составят около $800 миллионов

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Потери украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с ЕС в 2025 году составят порядка 800 миллионов долларов, сообщил в четверг заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.
Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки.
"У нас с 6 июня перестают работать торговые преференции, предоставленные Европейским Союзом… По нашим оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квот и переориентации на рынки других стран в течение июня - декабря этого года составят около 800 миллионов долларов", - сказал Николайчук на брифинге, который транслировался на сайте Нацбанка.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
Здание Национального банка Украины. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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14:55
 
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