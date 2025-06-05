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МУС назвал санкции США попыткой подорвать свою независимость

МУС назвал санкции США попыткой подорвать свою независимость - 05.06.2025, ПРАЙМ

МУС назвал санкции США попыткой подорвать свою независимость

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T23:48+0300

2025-06-05T23:48+0300

2025-06-05T23:48+0300

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ГААГА, 5 июн - ПРАЙМ. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд в своем заявлении отметил, что сожалеет об этом решении американской администрации. "Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков мира", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией в четверг.

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россия, мировая экономика, сша, мус