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Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на удары ВСУ по аэродромам

Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на удары ВСУ по аэродромам - 05.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на удары ВСУ по аэродромам

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки со стороны Украины по аэродромам РФ, подчеркнув,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T20:09+0300

2025-06-05T20:09+0300

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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на недавние атаки со стороны Украины по аэродромам РФ, подчеркнув, что ситуация носит серьезный характер. "Его ударили. Он сам наносил удары, так что я это понимаю. Но его ударили сильно, и я не думаю, что он шутит", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в России.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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россия, общество , вашингтон, сша, украина, дональд трамп, владимир путин