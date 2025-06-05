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"Тайный переговорщик": депутат Рады осмеял Ермака за визит в США
"Тайный переговорщик": депутат Рады осмеял Ермака за визит в США - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Тайный переговорщик": депутат Рады осмеял Ермака за визит в США
Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается создать себе образ посредника мировой истории и тайного переговорщика, встречаясь... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:19+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается создать себе образ посредника мировой истории и тайного переговорщика, встречаясь с американскими политиками. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Рады Артем Дмитрук."Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: "Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы", — заметил нардеп.Дмитрук также подчеркнул, что подобные встречи могут не состояться, но достаточно сделать фотографии для создания образа продуктивного диалога.Ранее глава офиса Зеленского сообщил, что встретился с госсекретарем Марко Рубио и другими политиками в рамках визита украинской делегации в Вашингтон.
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Политика, УКРАИНА, Рада, ЗАПАД
"Тайный переговорщик": депутат Рады осмеял Ермака за визит в США
Депутат Рады Дмитрук: Ермак пытается создать образ властелина кулуаров
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается создать себе образ посредника мировой истории и тайного переговорщика, встречаясь с американскими политиками. Об этом в своем Telegram-канале
написал депутат Рады Артем Дмитрук.
"Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: "Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы", — заметил нардеп.
Дмитрук также подчеркнул, что подобные встречи могут не состояться, но достаточно сделать фотографии для создания образа продуктивного диалога.
Ранее глава офиса Зеленского сообщил, что встретился с госсекретарем Марко Рубио и другими политиками в рамках визита украинской делегации в Вашингтон.
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