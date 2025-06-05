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Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:31+0300
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 5 июн - ПРАЙМ. Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления проектами завода "Уральские локомотивы" Григорий Голубев. "Первые опытные образцы - в июне 2027 года мы планируем с ними выйти на испытания. А весной 2027 года получить сертификат", - сказал Голубев. По его словам, производство поездов для ВСМ ведется в соответствии с графиком. Так, в настоящее время идет разработка конструкторской документации.Также сообщается, что большинство компонентов для высокоскоростных российских поездов будут готовы к концу 2025 года.Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
Голубев: испытания опытных образцов поезда для ВСМ начнутся в июне 2027 года
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 5 июн - ПРАЙМ. Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления проектами завода "Уральские локомотивы" Григорий Голубев.
"Первые опытные образцы - в июне 2027 года мы планируем с ними выйти на испытания. А весной 2027 года получить сертификат", - сказал Голубев.
По его словам, производство поездов для ВСМ ведется в соответствии с графиком. Так, в настоящее время идет разработка конструкторской документации.
Также сообщается, что большинство компонентов для высокоскоростных российских поездов будут готовы к концу 2025 года.
Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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