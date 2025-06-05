Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250605/vsm-858222922.html
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ
Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:31+0300
2025-06-05T12:33+0300
россия
промышленность
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5fb3caa4d9fa1bc0332bd3d92f03db4b.jpg
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 5 июн - ПРАЙМ. Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления проектами завода "Уральские локомотивы" Григорий Голубев. "Первые опытные образцы - в июне 2027 года мы планируем с ними выйти на испытания. А весной 2027 года получить сертификат", - сказал Голубев. По его словам, производство поездов для ВСМ ведется в соответствии с графиком. Так, в настоящее время идет разработка конструкторской документации.Также сообщается, что большинство компонентов для высокоскоростных российских поездов будут готовы к концу 2025 года.Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://1prime.ru/20250225/gosduma-855244873.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847396810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78436c0ae8c2be8855d9106396df04d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, москва
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА
12:31 05.06.2025 (обновлено: 12:33 05.06.2025)
 
Названы сроки начала испытаний опытных образцов поезда для ВСМ

Голубев: испытания опытных образцов поезда для ВСМ начнутся в июне 2027 года

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 5 июн - ПРАЙМ. Испытания первых опытных образцов высокоскоростных российских поездов планируется начать в июне 2027 года, сообщил журналистам руководитель центра управления проектами завода "Уральские локомотивы" Григорий Голубев.
"Первые опытные образцы - в июне 2027 года мы планируем с ними выйти на испытания. А весной 2027 года получить сертификат", - сказал Голубев.
По его словам, производство поездов для ВСМ ведется в соответствии с графиком. Так, в настоящее время идет разработка конструкторской документации.
Также сообщается, что большинство компонентов для высокоскоростных российских поездов будут готовы к концу 2025 года.
Завод "Уральские локомотивы" планирует завершить строительство производства для поездов ВСМ до конца 2026 года. Первые два российских высокоскоростных поезда летом 2027 года будут переданы для сертификации, сообщал кабмин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Комитет Госдумы одобрил нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург
25 февраля, 17:24
 
РОССИЯПромышленностьМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала