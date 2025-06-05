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ВТБ будет применять рекомендации ЦБ по работе с дропперами

ВТБ будет применять рекомендации ЦБ по работе с дропперами - 05.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ будет применять рекомендации ЦБ по работе с дропперами

ВТБ будет применять на практике рекомендации Банка России по работе с дропперами и "техническими" компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:19+0300

2025-06-05T16:19+0300

2025-06-05T16:19+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ВТБ будет применять на практике рекомендации Банка России по работе с дропперами и "техническими" компаниями, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Ранее Банк России рекомендовал банкам внимательнее следить за счетами дропперов и проверять переводы на карты технических компаний, следует из документа на сайте регулятора. Как пояснил ЦБ, теневой бизнес (онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и т.д.) использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании. Если риск таких переводов подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время, уточнил регулятор. "В опубликованных материалах мы видим развитие ряда изданных рекомендаций по работе с дропами и "техническими" компаниями. К сожалению, организаторы теневых схем задействуют в своей деятельности как физических лиц-дропов, так и специально создаваемые под эти цели компании. В рекомендациях Банк России описывает особенности тех или иных схем и типологий, доводя эту информацию до банков. В настоящий момент мы анализируем документ и, безусловно, будем применять на практике новую типологию", - отметили в пресс-службе ВТБ. Что касается онлайн-мониторинга, банк сообщает, что большинство банков используют не только анализ уже проведенных операций, но и проверку платежей и переводов в режиме реального времени. "Технологии проверок зависят от уровня автоматизации и количества используемых ИТ-систем. Критерии базируются на рекомендациях регуляторов, в основном Банка России и Росфинмониторинга, а также накопленного опыта. ВТБ много лет использует различные инструменты онлайн-контроля и накопил достаточный опыт, чтобы взвешенно и адресно рассматривать не только различные типологии, выделяемые надзором, но и конкретных клиентов, учитывая их KYC-профиль и историю операций", - сказали в пресс-службе. "Использование лимитов давно применяется в разных сферах, не только в противодействии отмыванию, но и в других областях: например, в противодействии мошенничеству. Лимиты - это ограничения по суммам и/или количеству операций на карту, клиента, счет в единицу времени. По нашему опыту, ограничения в виде лимитов достаточно эффективны и минимизируют обороты (суммы проводимых операций). Еще большего результата можно достичь, комбинируя лимиты и другие условия, налагаемые кредитными организациями, когда необходимо проанализировать операции. Наиболее широко используемый способ - это запрос у клиента пояснений или подтверждений, например, по телефону или через дистанционное банковское обслуживание (ДБО)", - заключили в прес-службе.

https://1prime.ru/20250604/droppery-858191021.html

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банки, финансы, россия, втб, росфинмониторинг