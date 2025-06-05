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Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по разрешению споров - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по разрешению споров
Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по разрешению споров - 05.06.2025, ПРАЙМ
Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по разрешению споров
Китай заблокировал во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Канады о создании специальной группы по разрешению споров между Оттавой и Пекином по пошлинам... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:27+0300
2025-06-05T12:27+0300
экономика
канада
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ЖЕНЕВА, 5 июн - ПРАЙМ. Китай заблокировал во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Канады о создании специальной группы по разрешению споров между Оттавой и Пекином по пошлинам на сельскохозяйственную и рыбную продукцию, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. Дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары вступили в силу в КНР 20 марта. Китай ввел 100-процентную пошлину на ввозимое из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Пошлина в размере 25% введена на канадские продукты водного промысла и свинину. "На специальном заседании органа (ВТО - ред.) по разрешению споров 5 июня Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по урегулированию споров для рассмотрения дополнительных импортных пошлин, введенных Китаем на некоторые канадские сельскохозяйственные и рыбные продукты", - сказал источник. По данным источника, Китай сожалеет о решении Канады добиваться создания группы. Как утверждает китайская сторона, Канада ввела "дискриминационные и односторонние ограничения на китайский импорт". Канада в свою очередь заявила, что Китай в одностороннем порядке приостановил уступки Канаде без предварительного обращения в ВТО или получения разрешения органа по урегулированию споров ВТО. Источник добавил, что Канада со своей стороны выразила открытость для сотрудничества с Китаем в целях мирного урегулирования спора и восстановления доступа канадских сельскохозяйственных и рыбных и продуктов на китайский рынок.
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канада, китай, пекин, вто
Экономика, КАНАДА, КИТАЙ, Пекин, ВТО
12:27 05.06.2025
 
Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по разрешению споров

Китай заблокировал в ВТО запрос Канады о создании группы по разрешению споров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной торговой организации (ВТО)
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 5 июн - ПРАЙМ. Китай заблокировал во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Канады о создании специальной группы по разрешению споров между Оттавой и Пекином по пошлинам на сельскохозяйственную и рыбную продукцию, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
Дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары вступили в силу в КНР 20 марта. Китай ввел 100-процентную пошлину на ввозимое из Канады рапсовое масло, жмых и горох. Пошлина в размере 25% введена на канадские продукты водного промысла и свинину.
"На специальном заседании органа (ВТО - ред.) по разрешению споров 5 июня Китай заблокировал запрос Канады о создании группы по урегулированию споров для рассмотрения дополнительных импортных пошлин, введенных Китаем на некоторые канадские сельскохозяйственные и рыбные продукты", - сказал источник.
По данным источника, Китай сожалеет о решении Канады добиваться создания группы. Как утверждает китайская сторона, Канада ввела "дискриминационные и односторонние ограничения на китайский импорт".
Канада в свою очередь заявила, что Китай в одностороннем порядке приостановил уступки Канаде без предварительного обращения в ВТО или получения разрешения органа по урегулированию споров ВТО.
Источник добавил, что Канада со своей стороны выразила открытость для сотрудничества с Китаем в целях мирного урегулирования спора и восстановления доступа канадских сельскохозяйственных и рыбных и продуктов на китайский рынок.
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