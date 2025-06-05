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Юань в четверг мало меняется к рублю на Московской бирже

Юань в четверг мало меняется к рублю на Московской бирже - 05.06.2025, ПРАЙМ

Юань в четверг мало меняется к рублю на Московской бирже

Курс рубля в четверг стабилен по отношению к юаню на Московской бирже, курс незначительно колеблется около ключевого уровня в 11 рублей, следует из данных... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:41+0300

2025-06-05T16:41+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг стабилен по отношению к юаню на Московской бирже, курс незначительно колеблется около ключевого уровня в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.31 мск повышался на 2 копейки (+0,15%) - до 11,03 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,99-11,05 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,57 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,214 против 7,172 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,01 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань в четверг на Мосбирже незначительно колеблется по отношению к рублю в довольно узком диапазоне. Китайская валюта после "прокола" накануне, сейчас тестирует ключевой уровень в 11 рублей на прочность. "Давление на курс рубля продолжают оказывать два фактора: усиление геополитической неопределенности и низкие цены на нефть. После того, как в начале апреля они достигли четырехлетних минимумов, прошло достаточно времени, чтобы это планомерно уменьшало поступление иностранной валюты от экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,03% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,16% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.33 мск повышалась на 1,5% - до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% - до 98,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Летом курс российской валюты будет стабильным, полагает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "Экспортеры, вероятно, опять помогут рублю. Они, как правило, летом не снижают активности на валютном рынке, о чем, в частности, можно судить по середине 2024 года, когда нетто-продажи иностранной валюты даже превышали выручку от поставок за рубеж. Поскольку экспортеры также платят дивиденды эти летом ("Лукойл", например, порадует акционеров уже в начале июня), мы бы предположили, что курс останется на относительно низких уровнях до осени", - добавляет он. Толкнуть вверх курс инвалют к рублю могло бы возобновление оттока капитала, однако он уходит пока в небольших объемах, а по прямым иностранным инвестициям Банк России фиксирует приток, и в таких условиях предсказать точные сроки разворота тренда крайне затруднительно, резюмирует Коныгин. Пока же курс юаня на Мосбиже закрепляется на уровне 11 рублей, но продолжить рост пока не удается, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Следующей целью восходящего движения юаня может выступить двухнедельная вершина 11,14 рубля", - добавляет он.

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рынок, москва, сша, "синара"