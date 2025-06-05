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Дроны ВСУ атаковали единственный в мире тренажер реакторного зала ЗАЭС

Дроны ВСУ атаковали единственный в мире тренажер реакторного зала ЗАЭС - 05.06.2025, ПРАЙМ

Дроны ВСУ атаковали единственный в мире тренажер реакторного зала ЗАЭС

Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T14:44+0300

2025-06-05T14:44+0300

2025-06-05T14:44+0300

энергетика

москва

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всу

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Дроны ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, никто не пострадал, критических повреждений нет, сообщила пресс-служба станции. "Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано", - говорится в сообщении. Само здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близи от площадки ЗАЭС. Здесь сотрудники станции в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях. Последний раз об атаке учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС сообщалось 21 мая, тогда также обошлось без пострадавших.

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