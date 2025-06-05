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Захарова назвала "позором" избрание Бербок председателем сессии ГА ООН
Захарова назвала "позором" избрание Бербок председателем сессии ГА ООН - 05.06.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала "позором" избрание Бербок председателем сессии ГА ООН
Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН является позором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:02+0300
2025-06-05T13:02+0300
2025-06-05T13:02+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН является позором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ГА ООН в понедельник избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации.
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общество , анналена бербок, мария захарова, оон, совет федерации
Общество , Анналена Бербок, Мария Захарова, ООН, Совет Федерации
Захарова назвала "позором" избрание Бербок председателем сессии ГА ООН
Захарова назвала позором избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН является позором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ГА ООН в понедельник избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России.
"Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации.
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