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"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:01+0300
2025-06-05T10:01+0300
2025-06-05T10:02+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это заявление оказалось неудачным."Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе “стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Беларусь на учениях”. А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет", — написал депутат в своем Telegram-канале.На саммите в Вильнюсе Зеленский, обращаясь к представителям стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы, призвал их обратиться к разведслужбам с целью прояснить намерения Москвы в рамках учений "Запад", которые намечены на осень текущего года.Однако после этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила журналистам, что не видит в этих манёврах дополнительной угрозы для Европы.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, ЛИТВА, РОССИЯ
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского
Дубинский: Зеленский попытался заявить о якобы угрозе от России, но оконфузился
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это заявление оказалось неудачным.
"Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе “стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Беларусь на учениях”. А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет", — написал депутат в своем Telegram-канале.
На саммите в Вильнюсе Зеленский, обращаясь к представителям стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы, призвал их обратиться к разведслужбам с целью прояснить намерения Москвы в рамках учений "Запад", которые намечены на осень текущего года.
Однако после этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила журналистам, что не видит в этих манёврах дополнительной угрозы для Европы.
"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского