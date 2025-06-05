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"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858214407.html
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:01+0300
2025-06-05T10:02+0300
политика
украина
владимир зеленский
рада
литва
россия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это заявление оказалось неудачным."Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе “стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Беларусь на учениях”. А потом выходит министр обороны Литвы &lt;...&gt; и говорит, что угрозы нет", — написал депутат в своем Telegram-канале.На саммите в Вильнюсе Зеленский, обращаясь к представителям стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы, призвал их обратиться к разведслужбам с целью прояснить намерения Москвы в рамках учений "Запад", которые намечены на осень текущего года.Однако после этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила журналистам, что не видит в этих манёврах дополнительной угрозы для Европы.
https://1prime.ru/20250605/putin-858212452.html
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украина, владимир зеленский, рада, литва, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, ЛИТВА, РОССИЯ
10:01 05.06.2025 (обновлено: 10:02 05.06.2025)
 
"Экспромт вылазит боком": в Раде рассказали о новом конфузе Зеленского

Дубинский: Зеленский попытался заявить о якобы угрозе от России, но оконфузился

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о предполагаемой угрозе со стороны России, указав, что это заявление оказалось неудачным.

"Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе “стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Беларусь на учениях”. А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет", — написал депутат в своем Telegram-канале.
На саммите в Вильнюсе Зеленский, обращаясь к представителям стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы, призвал их обратиться к разведслужбам с целью прояснить намерения Москвы в рамках учений "Запад", которые намечены на осень текущего года.
Однако после этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила журналистам, что не видит в этих манёврах дополнительной угрозы для Европы.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаЛИТВАРОССИЯ
 
 
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