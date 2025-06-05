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Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ
Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможной реакции России на атаки Украины на аэродромы. Об этом в социальной сети Х написал аналитик... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:00+0300
2025-06-05T11:00+0300
2025-06-05T11:00+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможной реакции России на атаки Украины на аэродромы. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы. — Прим. ред.), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ", - заметил он.По словам Кошковича, после заявлений о том, что Москва действительно ответит на атаки, Зеленский решил превратиться в "монстра".Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы
Кошкович: Зеленский испугался вероятного ответа России на атаки на аэродромы
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможной реакции России на атаки Украины на аэродромы. Об этом в социальной сети Х написал
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы. — Прим. ред.), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ", - заметил он.
По словам Кошковича, после заявлений о том, что Москва действительно ответит на атаки, Зеленский решил превратиться в "монстра".
Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.
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