https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858217148.html

Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы

Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ

Стало известно, что случилось с Зеленским после атаки на аэродромы

Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможной реакции России на атаки Украины на аэродромы. Об этом в социальной сети Х написал аналитик... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:00+0300

2025-06-05T11:00+0300

2025-06-05T11:00+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский испугался возможной реакции России на атаки Украины на аэродромы. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы. — Прим. ред.), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ", - заметил он.По словам Кошковича, после заявлений о том, что Москва действительно ответит на атаки, Зеленский решил превратиться в "монстра".Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.

https://1prime.ru/20250605/ukraina-858210830.html

украина

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украина, запад, владимир зеленский