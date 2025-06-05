https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858233636.html

"Окажется жестким": во Франции ждут ответа России на теракт Зеленского

"Окажется жестким": во Франции ждут ответа России на теракт Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Окажется жестким": во Франции ждут ответа России на теракт Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro живо отреагировали на телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:43+0300

2025-06-05T15:43+0300

2025-06-05T15:44+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro живо отреагировали на телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались, в том числе, удары украинских войск по российским аэродромам.Один из пользователей отметил, что налаживание российско-американских отношений может стать шагом к миру — при условии, что Трамп осознает, что у Владимира Зеленского отсутствует стремление к завершению конфликта. Он также выразил уверенность, что при прекращении американской поддержки боевые действия быстро сойдут на нет."С интересом ждем ответа от России. Есть риск, что он окажется жестким", — написал другой читатель.Некоторые пользователи подчеркнули, что украинское руководство, при поддержке Запада, сознательно отказывается от нейтралитета, в то время как украинский народ вынужден мириться с подобными решениями."Это понятно, и Зеленский приложил все усилия, чтобы способствовать продолжению конфликта, который так необходим для его выживания и сохранения власти", — заключил читатель.Беседа между Путиным и Трампом состоялась в среду. Лидеры обменялись мнениями по поводу ударов по аэродромам, а также подвели итоги переговоров в Стамбуле. Обсуждались перспективы восстановления двустороннего сотрудничества. Президент США положительно оценил итоги разговора и подтвердил намерение продолжать диалог с Москвой по украинскому вопросу и другим темам.Трамп также сообщил, что российский лидер проинформировал его о намерении ответить на удары, нанесенные Украиной по российским объектам.Первого июня Минобороны РФ сообщило об атаках ВСУ с применением FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Попытки атак в трех из пяти регионов были успешно отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях были оперативно ликвидированы, пострадавших нет. Часть причастных к нападениям была задержана. Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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украина, владимир зеленский, всу, россия, владимир путин, франция