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"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями
"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями
Укрепление рубля негативно повлияло на сельхозпроизводителей России, не позволив выполнить план по поставкам зерна за границу, говорится в материале агентства... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:44+0300
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экономика
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля негативно повлияло на сельхозпроизводителей России, не позволив выполнить план по поставкам зерна за границу, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в прошлом году Россия собрала пятый лучший урожай пшеницы в истории, однако экспортеры зерна столкнулись с трудностями, так как квота не была заполнена из-за недостаточного количества отгрузок."Ограничение банковских лимитов, низкие мировые цены и укрепившийся рубль делают экспорт нерентабельным. Последние четыре месяца торговля идет в лучшем случае в ноль", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.По словам эксперта, для стимулирования экспорта необходимо строить сбалансированную цепочку, обеспечивающую прибыльность фермерам и экспортерам. Ослабление рубля также будет способствовать увеличению зерновых поставок за рубеж.Правительство увеличило дополнительную квоту для стимулирования поставок за рубеж до 1 июля и ввело новый механизм разделения квот на базовую и дополнительную. Экспортеры могут подать заявки на дополнительную квоту, если уже получили основную часть.
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россия
"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями
Эксперт Рылько: укрепление рубля сделало экспорт зерна из России нерентабельным
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Укрепление рубля негативно повлияло на сельхозпроизводителей России, не позволив выполнить план по поставкам зерна за границу, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, в прошлом году Россия собрала пятый лучший урожай пшеницы в истории, однако экспортеры зерна столкнулись с трудностями, так как квота не была заполнена из-за недостаточного количества отгрузок.
"Ограничение банковских лимитов, низкие мировые цены и укрепившийся рубль делают экспорт нерентабельным. Последние четыре месяца торговля идет в лучшем случае в ноль", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
По словам эксперта, для стимулирования экспорта необходимо строить сбалансированную цепочку, обеспечивающую прибыльность фермерам и экспортерам. Ослабление рубля также будет способствовать увеличению зерновых поставок за рубеж.
Правительство увеличило дополнительную квоту для стимулирования поставок за рубеж до 1 июля и ввело новый механизм разделения квот на базовую и дополнительную. Экспортеры могут подать заявки на дополнительную квоту, если уже получили основную часть.
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