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"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями

"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Не добрали". Российские экспортеры столкнулись с неожиданными трудностями

Укрепление рубля негативно повлияло на сельхозпроизводителей России, не позволив выполнить план по поставкам зерна за границу, говорится в материале агентства... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:44+0300

2025-06-05T08:44+0300

2025-06-05T08:44+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Укрепление рубля негативно повлияло на сельхозпроизводителей России, не позволив выполнить план по поставкам зерна за границу, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, в прошлом году Россия собрала пятый лучший урожай пшеницы в истории, однако экспортеры зерна столкнулись с трудностями, так как квота не была заполнена из-за недостаточного количества отгрузок."Ограничение банковских лимитов, низкие мировые цены и укрепившийся рубль делают экспорт нерентабельным. Последние четыре месяца торговля идет в лучшем случае в ноль", — рассказал в беседе с изданием генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.По словам эксперта, для стимулирования экспорта необходимо строить сбалансированную цепочку, обеспечивающую прибыльность фермерам и экспортерам. Ослабление рубля также будет способствовать увеличению зерновых поставок за рубеж.Правительство увеличило дополнительную квоту для стимулирования поставок за рубеж до 1 июля и ввело новый механизм разделения квот на базовую и дополнительную. Экспортеры могут подать заявки на дополнительную квоту, если уже получили основную часть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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