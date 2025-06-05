https://1prime.ru/20250605/zheleznaya-doroga-858231981.html
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:11+0300
2025-06-05T15:11+0300
2025-06-05T15:11+0300
россия
ск рф
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/82649/49/826494968_0:57:1219:743_1920x0_80_0_0_7a37c193aa7bdaef28158856d7f62ee1.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ. Ранее в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства происшествия.
https://1prime.ru/20250605/fsb-858228155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82649/49/826494968_76:0:1143:800_1920x0_80_0_0_144f0b3fe51018dfcd9a00c9aad1a55d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ск рф, ржд
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области
СК: возбуждено уголовное дело о теракте после повреждения ж/д путей в Воронежской области
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ.
Ранее в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства происшествия.
ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области