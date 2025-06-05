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СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
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СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ. | 05.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ. Ранее в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства происшествия.
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россия, ск рф, ржд
РОССИЯ, СК РФ, РЖД
15:11 05.06.2025
 
СК возбудил дело после повреждения ж/д путей в Воронежской области

СК: возбуждено уголовное дело о теракте после повреждения ж/д путей в Воронежской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте возбуждено после повреждения железнодорожных путей в Воронежской области, сообщили в четверг в СК РФ.
Ранее в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства расследовать обстоятельства происшествия.
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