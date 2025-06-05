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Золото дешевеет в четверг в преддверии выхода экономических данных по США
Золото дешевеет в четверг в преддверии выхода экономических данных по США - 05.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в четверг в преддверии выхода экономических данных по США
Стоимость золота в четверг утром снижается в преддверии публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:17+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается в преддверии публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 10,93 доллара, или на 0,32%, до 3 388,27 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 34,655 доллара за унцию. Инвесторы продолжают следить за статистикой, которая может дать дополнительные сведения относительно экономического состояния США. Позднее в четверг министерство труда США опубликует статистические данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Ожидается, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок. Кроме того, министерство торговли США обнародует данные о состоянии торгового баланса в стране. Аналитики прогнозируют, что его дефицит в апреле сократился до 94 миллиардов долларов со 140,5 миллиардов в марте. Кроме того, в среду вечером вышла "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Из документа следует, что в апреле-мае экономическая активность в США незначительно снизилась, при этом прогноз остается умеренно пессимистичным и неопределенным. Статданные по экономике страны и комментарии ФРС США могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Золото дешевеет в четверг в преддверии выхода экономических данных по США
Стоимость золота снижается перед выходом статистических показателей по экономике США
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром снижается в преддверии публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 10,93 доллара, или на 0,32%, до 3 388,27 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 34,655 доллара за унцию.
Инвесторы продолжают следить за статистикой, которая может дать дополнительные сведения относительно экономического состояния США. Позднее в четверг министерство труда США опубликует статистические данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Ожидается, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок.
Кроме того, министерство торговли США обнародует данные о состоянии торгового баланса в стране. Аналитики прогнозируют, что его дефицит в апреле сократился до 94 миллиардов долларов со 140,5 миллиардов в марте.
Кроме того, в среду вечером вышла "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Из документа следует, что в апреле-мае экономическая активность в США незначительно снизилась, при этом прогноз остается умеренно пессимистичным и неопределенным.
Статданные по экономике страны и комментарии ФРС США могут отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей