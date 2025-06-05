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Цена на золото колеблется в четверг вечером

Цена на золото колеблется в четверг вечером - 05.06.2025, ПРАЙМ

Цена на золото колеблется в четверг вечером

Стоимость золота не показывает единой динамики в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T17:59+0300

2025-06-05T17:59+0300

2025-06-05T17:59+0300

экономика

рынок

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цены на золото

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота не показывает единой динамики в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 395,25 доллара за тройскую унцию, минутами ранее драгоценный металл слабо дорожал. Июльский фьючерс на серебро на 17.47 мск дорожал на 4% - до 36,035 доллара. В четверг инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Так, дефицит торгового баланса страны в апреле упал в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, в то время как аналитики ждали значение на уровне в 94 миллиарда. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно выросло - до 247 тысяч. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по занятости в США за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.

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