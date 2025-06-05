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Цена на золото колеблется в четверг вечером - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Цена на золото колеблется в четверг вечером
Цена на золото колеблется в четверг вечером - 05.06.2025, ПРАЙМ
Цена на золото колеблется в четверг вечером
Стоимость золота не показывает единой динамики в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:59+0300
2025-06-05T17:59+0300
экономика
рынок
золото
цены на золото
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота не показывает единой динамики в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 395,25 доллара за тройскую унцию, минутами ранее драгоценный металл слабо дорожал. Июльский фьючерс на серебро на 17.47 мск дорожал на 4% - до 36,035 доллара. В четверг инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Так, дефицит торгового баланса страны в апреле упал в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, в то время как аналитики ждали значение на уровне в 94 миллиарда. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно выросло - до 247 тысяч. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по занятости в США за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
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рынок, золото, цены на золото
Экономика, Рынок, золото, цены на золото
17:59 05.06.2025
 
Цена на золото колеблется в четверг вечером

Стоимость золота не демонстрирует единой динамики в четверг вечером

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота не показывает единой динамики в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 395,25 доллара за тройскую унцию, минутами ранее драгоценный металл слабо дорожал.
Июльский фьючерс на серебро на 17.47 мск дорожал на 4% - до 36,035 доллара.
В четверг инвесторы обратили внимание на американскую макростатистику. Так, дефицит торгового баланса страны в апреле упал в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, в то время как аналитики ждали значение на уровне в 94 миллиарда.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно выросло - до 247 тысяч.
В пятницу инвесторы будут оценивать данные по занятости в США за май. Ожидается, что безработица осталась на уровне апреля в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч.
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Цена на серебро подскочила более чем на 4%
14:30
 
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