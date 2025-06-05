https://1prime.ru/20250605/zone-858238572.html

В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров

В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров

Власти Санкт-Петербурга в рамках мер по обеспечению безопасности курьерских доставок намерены определить зоны, где курьерам будет запрещено передвигаться на... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T18:11+0300

2025-06-05T18:11+0300

2025-06-05T18:11+0300

бизнес

санкт-петербург

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/84021/63/840216354_0:411:2911:2048_1920x0_80_0_0_a9b75974faa0a391cd024a79a874d648.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в рамках мер по обеспечению безопасности курьерских доставок намерены определить зоны, где курьерам будет запрещено передвигаться на транспортных средствах, сообщил городской комитет по транспорту. Заместитель председателя комитета Михаил Казаков представил проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности при выполнении курьерских доставок на тематическом мероприятии "Яндекса", где эксперты транспортной отрасли обсудили новые инициативы, направленные на регулирование работы курьерских служб и снижение аварийности. "Комитет по транспорту разработал соглашение о мерах безопасности при курьерских доставках. Документ предусматривает создание зон с ограничением движения для средств индивидуальной мобильности и велосипедов, введение единых стандартов идентификации курьеров, а также проведение тестирования на знание правил дорожного движения", – говорится в сообщении. Предполагается, что данные о перемещении курьеров будут поступать в единую информационную систему, что позволит наказывать их за движение в запрещенных зонах, а также за превышение установленной скорости. Ранее в конце мая на сайте Смольного был опубликован проект постановления губернатора Санкт-Петербурга, предусматривающий ряд ограничительных мер в сфере курьерской доставки. Так, планируется установить на 2025 год запрет на работу курьерами и таксистами иностранных граждан, работающих в городе на основании патентов. Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения. Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена. Также в число обязательных требований входит введение для курьеров системы идентификационных номеров.

https://1prime.ru/20250530/sovfedja-858042095.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, яндекс