https://1prime.ru/20250605/zone-858238572.html
В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров
В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров
Власти Санкт-Петербурга в рамках мер по обеспечению безопасности курьерских доставок намерены определить зоны, где курьерам будет запрещено передвигаться на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T18:11+0300
2025-06-05T18:11+0300
2025-06-05T18:11+0300
бизнес
санкт-петербург
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/63/840216354_0:411:2911:2048_1920x0_80_0_0_a9b75974faa0a391cd024a79a874d648.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в рамках мер по обеспечению безопасности курьерских доставок намерены определить зоны, где курьерам будет запрещено передвигаться на транспортных средствах, сообщил городской комитет по транспорту. Заместитель председателя комитета Михаил Казаков представил проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности при выполнении курьерских доставок на тематическом мероприятии "Яндекса", где эксперты транспортной отрасли обсудили новые инициативы, направленные на регулирование работы курьерских служб и снижение аварийности. "Комитет по транспорту разработал соглашение о мерах безопасности при курьерских доставках. Документ предусматривает создание зон с ограничением движения для средств индивидуальной мобильности и велосипедов, введение единых стандартов идентификации курьеров, а также проведение тестирования на знание правил дорожного движения", – говорится в сообщении. Предполагается, что данные о перемещении курьеров будут поступать в единую информационную систему, что позволит наказывать их за движение в запрещенных зонах, а также за превышение установленной скорости. Ранее в конце мая на сайте Смольного был опубликован проект постановления губернатора Санкт-Петербурга, предусматривающий ряд ограничительных мер в сфере курьерской доставки. Так, планируется установить на 2025 год запрет на работу курьерами и таксистами иностранных граждан, работающих в городе на основании патентов. Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения. Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена. Также в число обязательных требований входит введение для курьеров системы идентификационных номеров.
https://1prime.ru/20250530/sovfedja-858042095.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84021/63/840216354_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_8030f3c0f7c94af72ec38ee847cca046.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, яндекс
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс
В Петербурге определят зоны с ограничением передвижения курьеров
В Петербурге ограничат движение курьеров на транспортных средствах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга в рамках мер по обеспечению безопасности курьерских доставок намерены определить зоны, где курьерам будет запрещено передвигаться на транспортных средствах, сообщил городской комитет по транспорту.
Заместитель председателя комитета Михаил Казаков представил проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности при выполнении курьерских доставок на тематическом мероприятии "Яндекса", где эксперты транспортной отрасли обсудили новые инициативы, направленные на регулирование работы курьерских служб и снижение аварийности.
"Комитет по транспорту разработал соглашение о мерах безопасности при курьерских доставках. Документ предусматривает создание зон с ограничением движения для средств индивидуальной мобильности и велосипедов, введение единых стандартов идентификации курьеров, а также проведение тестирования на знание правил дорожного движения", – говорится в сообщении.
Предполагается, что данные о перемещении курьеров будут поступать в единую информационную систему, что позволит наказывать их за движение в запрещенных зонах, а также за превышение установленной скорости.
Ранее в конце мая на сайте Смольного был опубликован проект постановления губернатора Санкт-Петербурга, предусматривающий ряд ограничительных мер в сфере курьерской доставки. Так, планируется установить на 2025 год запрет на работу курьерами и таксистами иностранных граждан, работающих в городе на основании патентов.
Согласно документу, компаниям и частным предпринимателям, которые работают в сфере доставки товаров, предписывается также с 1 июля выполнять ряд специальных требований – от ведения реестра доставок до снабжения каждого курьера, осуществляющего доставку пешком, устройствами для определения его местоположения.
Такими же устройствами предлагается снабдить курьеров на различных транспортных средствах, их предельная скорость будет ограничена. Также в число обязательных требований входит введение для курьеров системы идентификационных номеров.
В Совфеде предложили создать единый реестр курьеров