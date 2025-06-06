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Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla
Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla - 06.06.2025, ПРАЙМ
Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla
Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Telsa,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T17:00+0300
2025-06-06T17:00+0300
бизнес
сша
дональд трамп
tesla
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Telsa, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации. "Трамп рассматривает либо передачу в дар, либо продажу красной Tesla, которую он купил, чтобы поддержать Маска", - указывает телеканал. В марте Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla, красную Model S, прямо около Белого дома, у входа в который Маск представил президенту США весь модельный ряд своей компании. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". В среду предприниматель призывал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
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бизнес, сша, дональд трамп, tesla
Бизнес, США, Дональд Трамп, Tesla
17:00 06.06.2025
 
Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla

ABC: Трамп хочет продать или отдать даром купленный им ранее автомобиль Tesla

© AFP / Mandel Ngan#Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018
#Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 26 февраля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© AFP / Mandel Ngan
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Telsa, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.
"Трамп рассматривает либо передачу в дар, либо продажу красной Tesla, которую он купил, чтобы поддержать Маска", - указывает телеканал.
В марте Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla, красную Model S, прямо около Белого дома, у входа в который Маск представил президенту США весь модельный ряд своей компании.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". В среду предприниматель призывал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.
Автомобильный салон Moscow Tesla Club - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Акции Tesla дорожают, отыграв треть падения из-за конфликта Маска и Трампа
16:43
 
БизнесСШАДональд ТрампTesla
 
 
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