https://1prime.ru/20250606/abc-858280800.html

Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla

Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla - 06.06.2025, ПРАЙМ

Трамп рассматривает продажу или передачу в дар купленной им Tesla

Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Telsa,... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T17:00+0300

2025-06-06T17:00+0300

2025-06-06T17:00+0300

бизнес

сша

дональд трамп

tesla

https://cdnn.1prime.ru/img/82857/79/828577925_0:0:5900:3319_1920x0_80_0_0_87301f6bda562c6f203045d33fcb93e8.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Telsa, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации. "Трамп рассматривает либо передачу в дар, либо продажу красной Tesla, которую он купил, чтобы поддержать Маска", - указывает телеканал. В марте Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla, красную Model S, прямо около Белого дома, у входа в который Маск представил президенту США весь модельный ряд своей компании. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". В среду предприниматель призывал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://1prime.ru/20250606/tesla-858279501.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, дональд трамп, tesla