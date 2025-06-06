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Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России
Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России - 06.06.2025, ПРАЙМ
Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России
Продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли по сравнению с прошлым годом сразу на треть, тогда как интерес к ближайшему "конкуренту" от Dendy снизился... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T03:17+0300
2025-06-06T03:17+0300
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россия
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли по сравнению с прошлым годом сразу на треть, тогда как интерес к ближайшему "конкуренту" от Dendy снизился на 10%, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн". "Продажи приставки SEGA выросли на 32%. Средняя стоимость покупки составила 1767 рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о возросшем интересе к классическим играм 90-х, в том числе и в качестве подарков", - отмечают авторы исследования. В то же время, спрос на приставки от Dendy несколько снизился — на 10%. Средний чек вырос на 20%, достигнув 1138 рублей. "Спрос на культовый тетрис вырос на 7%. При этом средняя сумма покупки составила 292 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году", - также отмечают аналитики. Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж за январь-май 2024-го и 2025 года.
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192
40
192
40
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5
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40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
03:17 06.06.2025
 
Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России

"АТОЛ Онлайн": продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли на треть

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли по сравнению с прошлым годом сразу на треть, тогда как интерес к ближайшему "конкуренту" от Dendy снизился на 10%, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн".
"Продажи приставки SEGA выросли на 32%. Средняя стоимость покупки составила 1767 рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о возросшем интересе к классическим играм 90-х, в том числе и в качестве подарков", - отмечают авторы исследования.
В то же время, спрос на приставки от Dendy несколько снизился — на 10%. Средний чек вырос на 20%, достигнув 1138 рублей.
"Спрос на культовый тетрис вырос на 7%. При этом средняя сумма покупки составила 292 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году", - также отмечают аналитики.
Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж за январь-май 2024-го и 2025 года.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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