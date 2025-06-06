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Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России

Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России - 06.06.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о росте продаж приставки SEGA в России

Продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли по сравнению с прошлым годом сразу на треть, тогда как интерес к ближайшему "конкуренту" от Dendy снизился... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T03:17+0300

2025-06-06T03:17+0300

2025-06-06T03:17+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Продажи приставки SEGA в России в январе-мае выросли по сравнению с прошлым годом сразу на треть, тогда как интерес к ближайшему "конкуренту" от Dendy снизился на 10%, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн". "Продажи приставки SEGA выросли на 32%. Средняя стоимость покупки составила 1767 рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. Это может свидетельствовать о возросшем интересе к классическим играм 90-х, в том числе и в качестве подарков", - отмечают авторы исследования. В то же время, спрос на приставки от Dendy несколько снизился — на 10%. Средний чек вырос на 20%, достигнув 1138 рублей. "Спрос на культовый тетрис вырос на 7%. При этом средняя сумма покупки составила 292 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году", - также отмечают аналитики. Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж за январь-май 2024-го и 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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